Skvelý nápad opatrovateľky. Žilinskí starčekovia ožili pri káve

Zo stretnutí sa vytvorila tradícia.

4. aug 2021 o 18:18 Branislav Koscelník

ŽILINA. Majú v priemere deväťdesiat rokov a vďaka pravidelnému stretávaniu pri kávičke vystúpili z monotónnych životov za štyrmi stenami svojich bytov, nabrali druhý dych, začali myslieť pozitívne a získali chuť do života.

Článok pokračuje pod video reklamou

Niekedy štyria, inokedy i desiati seniori v pomerne vysokom veku sa stretávajú každú stredu v rovnakom čase v neformálnom prostredí kaviarne na žilinskom sídlisku Hliny.

Prísť a objednať si kávu je pre mladých ľudí rutinná súčasť života. No pre starčekov a starenky často na vozíčku a s postihnutiami to už predstavuje sebaprekonanie, veľké odhodlanie, ale na konci príjemný pocit zo stretnutia s rovesníkmi, vyplnenie stereotypného dňa a niekedy i veľký zážitok.

Chromí chodia

S nápadom spojiť starých ľudí a dodať im chuť do života prišla Zdenka Hriníková. Je jednou z asi štyridsiatich opatrovateliek, ktoré zamestnáva mesto Žilina. Srší z nej obetavosť a snaha spríjemniť ľuďom ich starobu.

Prečítajte si tiež Žilinská Avia v historických fotografiách. Takto sa vyrábali legendárne vozidlá Čítajte

„Počas pandémie boli títo ľudia dosť izolovaní, nemali žiadne stretnutia. Vymyslela som projekt, aby sa mohli starší ľudia stretávať. Myslela som, že sa nám podarí jedno stretnutie. Ale keď vyšlo jedno, vyšli aj ďalšie. Vidím, že ľudia nám tu ožívajú, tešia sa, vychutnávajú si kávu. Chromí začínajú chodiť a slepí vidieť,“ parafrázuje biblický výrok.

Zdenka chce pravidelnými posedeniami pri káve a zákusku rozohnať pesimizmus a skepsu, ktorú často vidí u seniorov. Zámerne ich tak privádza na iné myšlienky.

„Mnohí chcú zomrieť, nechcú sa dožiť rána, pretože už svoje polovičky stratili. Deň sa začína tak, že ďakujeme za nové ráno, že sa nad nimi niekto nad posteľou skláňa. Je dôležité byť pri nich blízko a mať ich rád,“ zdôrazňuje opatrovateľka.

Na stredu nezabudnú

Na príklade jedného zo svojich klientov, 87-ročného Ľubomíra Bechného, poukazuje na to, že aj takýto malý impulz, ako je posedenie pri káve, môže priniesť nečakané výsledky.

„Pán Bechný sa zotavil, je rozchodený, zaujíma sa o veci. Najskôr nechce ísť nikam, ale napokon je rád, keď to dáme. Je to odvážne, že tu prichádza,“ pochválila Zdenka Hriníková.

„Dá mi to energiu do dňa, Zdenka je veľmi príjemná a aktívna,“ vracia kompliment jeden z trojice profesorov niekdajšej Vysokej školy dopravy a spojov, ktorí si dávajú každú stredu randevú v kaviarni. Ľubomír Bechný po presťahovaní školy z Prahy do Žiliny na nej pôsobil od samého začiatku, keď z Turčianskych strojární v Martine prišiel učiť strojársku technológiu a zlievárenstvo.

Želmíra Sagálová onedlho oslávi 93. narodeniny. Má to šťastie, že na stretnutie s priateľmi prichádza po vlastných. „Sem tam niečo pozabúdam, ale zabúdajú aj mladí. Ale na toto stretnutie prísť nezabudnem. Rada tu chodím,“ zverila sa seniorka a dodala.

„Troch synov som vychovala, troch vnukov, čo som mohla to som už spravila. Keď aj pôjdem z tohto sveta i zajtra, nenahnevám sa. Viac už nespravím. Som spokojná.“

Zatancoval by si

Je najmladší v zostave, ale radosť a vtip z neho doslova srší. 87-ročný Ladislav Skýva je nevidiaci a odkázaný na opatrovateľskú starostlivosť. Ani to ho neodrádza od stretávania sa s rovesníkmi. Ku skupine sa pridal ako posledný a je odkázaný na pomoc iných ľudí pri presune.

„Dávno ich poznám, veľmi dávno. Sú to milí páni, všetkých poznám veľmi dobre z univerzity. Každý sme učili niečo iné, mali sme radi študentov a študenti mali radi nás. O odborných témach by sme sa bavili, ale človek čím je starší, tým si menej pamätá o veciach, o ktorých kedysi prednášal hodiny a hodiny študentom,“ priznal niekdajší expert na riadenie systémov počítačov zakladateľ Katedry technickej kybernetiky.

Aj on si užíva, že mohol opustiť svoj byt a dostať sa do spoločnosti, ktorú miluje.

„Ráno vstávam o piatej. Najradšej by som si zatancoval, ale nemám s kým. Potom si pustím hudbu, zaspievam si a je mi fantasticky dobre. Je to komplikované dostať sa mimo byt. Idem na balkón, tam poctivo cvičím. Je veselo a mám radosť,“ tvrdí večný optimista Ladislav, ktorý je zabávačom klubu veteránov.

Zadosťučinením sú nasledovníci

92-ročný Miroslav Zafka prišiel na stretnutie pomerne svižným krokom s paličkou v ruke. Pravidelný pohyb považuje za zásadný pre udržiavanie sa vo forme.

„Denne sa musím donútiť, aby som prešiel štyri kilometre. Krokomer je môj najlepší kamarát. Rozptyľujem sa pri varení. Zábavy mám dosť. Keď mi pani opatrovateľka pomôže v domácnosti, tak som ešte celkom sebestačný. Stretnutie ma uspokojuje v tom, že nie som sám,“ poznamenal ďalší z profesorov, ktorý zakladal katedru priemyselnej výroby a dvanásť rokov pôsobil ako dekan Strojnícko-elektrotechnickej fakulty.

Prečítajte si tiež Nález z krypty žilinskej katedrály stále prekvapuje Čítajte

V spomienkach sa vracia do svojich mladých liet, keď spoluzakladal ako hlavný technológ výrobu televízorov v Nižnej na Orave a bol hlavným článkom pri prechode na masovú výrobu.

„Bol to veľký počin v tom čase, keď televízory boli vysoko nedostatkovým tovarom a nákladné auta čakali pred fabrikou na to, aby sa ešte teplé televízory odvážali na trh.“

Takýto tvorivý a zmysluplný život mu dnes chýba. „V starobe nie je možnosť vytvárať trvalé hodnoty. Spomienky sú síce pekná vec, ale už to ľudstvu nič neprinesie. Súčasný svet potrebuje tvoriť iné hodnoty, zabezpečiť progres, ale my už k tomu, aj keby sme chceli, nemáme možnosť prispievať. Toto ma osobne najviac mrzí,“ podotkol Miroslav Zafka.

„Satisfakciou zostáva to, že stretávam niekedy našich absolventov, často aj v dôchodkovom veku a tí sa mi poďakujú za poznatky a vedomosti, ktoré získali a mali úspešný život, a to vie potešiť,“ vyznal sa profesor.

Starkí sa na rovnakom mieste pri káve stretli už po desiatykrát. Zdá sa, že z kávového veterán klubu by mohla vzniknúť tradícia, aspoň kým im praje počasie.

„Keď bude chladnejšie, bude sa nám ťažšie vychádzať. Pokiaľ sa bude dať a budú naši starkí pri plnom zdraví, tak sa stretneme. Je to pre nich dobré. Spomína sa na staré čase a lietajú tu vtipy. Je dobré, keď staroba je veselá,“ uzavrela Zdenka Hriníková.