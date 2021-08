Žilinská Avia v historických fotografiách. Takto sa vyrábali legendárne vozidlá

Obľubu si získali Furgony.

1. aug 2021 o 15:05

K pražskej Avii bol priradený okrem závodu v Ivančiciach pri Brne tiež závod v Žiline. Pôvodne tu robili generálne opravy nákladných automobilov a autobusov. Avia v tomto závode zaviedla výrobu obľúbených furgonov.

Žilinský závod vyvinul a vyrábal sklápače, kafilérne vozidlá a cisterny. Od roku 1978 sa v ňom taktiež vyrábali furgony označené A- 15F a A- 20F. Neskoršie boli modernizované a od roku 1982 vyrábané pod novým označením A- 21F a A- 31F. Teda modely s vyššou nosnosťou.

Celkovo od roku 1945 do roku 1985 brány výrobných závodov Avie opustilo až 230-tisíc automobilov. Automobily Avia 21 a 31, vyznačujúce sa vysokou ekonomikou prevádzky, boli veľmi výhodným exportným artiklom najmä do vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Len v roku 1987 ich bolo vyvezených do ZSSR 4 564 kusov.