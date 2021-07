Útočník Jakub Cíger: Dúfam, že na tribúny budú môcť prísť diváci

Druhý najlepší strelec z minulého ročníka zostáva pod Dubňom.

30. júl 2021 o 18:39 Matej Martinčo

Na začiatku letnej prípravy sa spolu zvítali aj Jakub Cíger so Stanislavom Škorvánkom. (Zdroj: Vlci Žilina)

ŽILINA. Žilinskí hokejisti odštartovali v stredu dopoludnia spoločnú letnú prípravu pred novým súťažným ročníkom. Na zimáku nechýbala ani staronová tvár Jakuba Cígera, ktorý sa ako jeden z prvých hráčov dohodol na pokračovaní s Vlkmi.

30-ročný Martinčan sa už tešil, že konečne pôjde na ľad. Zároveň dúfa, že sa vytvorí taká dobrá partia ako minulú sezónu. Na začiatok nám povedal, že pri rokovaniach o pokračovaní spolupráce sa dohodli na tom, že v klube chce dokončiť to, čo sa minulý ročník nepodarilo. „Po sezóne prevládalo sklamanie, ale dohodli sme sa rýchlo. Nad ničím iným som neuvažoval, v Žiline som bol spokojný,“ povedal.

Ambície tak zostávajú oproti minulému roku nezmenené. „Chceme byť dominantným tímom a vyšperkovať to na play-off lepšie ako naposledy,“ doplnil. Na žilinský štadión prichádzal s výborným pocitom. V minulom ročníku sa mu bodovo darilo – bol štvrtým najproduktívnejším hráčom a druhým najlepším strelcom mužstva (bilancia 24 gólov a 27 asistencií). „Nemám od seba žiadne očakávania, pôjdeme od zápasu k zápasu. Uvidíme, ako nám to pôjde na ľade a podľa toho sa vyvinie rola v tíme,“ dodal Cíger.

“ Nad ničím iným som neuvažoval, v Žiline som bol spokojný. „ Jakub Cíger

Podľa neho je káder vyskladaný veľmi dobre. „Máme šikovných mladých hráčov. Zatiaľ to vyzerá super,“ doložil. Aj 186 centimetrov vysoké pravé krídlo je už zaočkované. „Bol som pred štyrmi alebo piatimi mesiacmi. Je to v poriadku, nemám s tým žiaden problém,“ vravel. Minulý ročník sa odohral celý bez diváckej účasti. Tú by si Vlci za svoje výkony rozhodne zaslúžili. Jakub Cíger má preto pred začiatkom novej sezóny jasné želanie. „Dúfam, že na tribúny budú môcť prísť diváci,“ doplnil.

Na záver sme sa Jakuba opýtali, ako trávil voľné letné dni. Jeho odpoveď bola nasledovná: „Celé leto som sa venoval manželke a deťom. Dosť som však prepadol tenisu. Hral som ho takmer každý deň plus som ešte chodil do posilňovne,“ zakončil spoločný rozhovor.