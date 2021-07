Kapitán Markovič zostáva v Žiline a so smiechom hovorí: Mužstvu kazím vekový priemer

Pre 36-ročného Martinčana bude nová sezóna treťou v žilinskom drese.

29. júl 2021 o 15:31 Matej Martinčo

ŽILINA. Hokejisti klubu Vlci Žilina začali včera predpoludním s letnou prípravou na nový ročník. Hlavný tréner Stanislav Škorvánek mal k dispozícii 24 hráčov a troch brankárov. Medzi útočníkmi nechýbal ani kapitán z posledného ročníka Jaroslav Markovič. Jeho zotrvanie v klube oznámil klub na oficiálnej stránke včera ráno.

Rodák z Martina priviedol v ročníku 2020/2021 Vlkov až do finále Slovenskej hokejovej ligy. V ňom však hokejisti spod Dubňa nestačili na Spišskú Novú Ves a prehrali 1:4 na zápasy. „Začíname novú kapitolu, ale určite to stále mám v podvedomí. Dostávame novú šancu. Mužstvo sa skladá veľmi dobre a verím, že teraz bude ten posledný krok úspešný. Urobíme všetko preto, aby sme postúpili do extraligy,“ povedal „Džajro“.

Ambície tak zostávajú rovnaké. „Bol by alibizmus, keby sme tvrdili niečo iné. Všetci vieme, do čoho ideme a aký je náš cieľ. Urobíme všetko preto, aby sme ho splnili,“ povedal Markovič. Pod Dubňom sa zišiel mix skúseností s mladosťou. Ako sa Jarovi pozdáva káder minulosezónneho finalistu? „Ja hovorím, že mladým patrí svet, treba im dať šancu. Verím, že potvrdia, že vedia hrať hokej. Trošku im to možno kazím vekovým priemerom,“ doplnil so smiechom.