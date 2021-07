Za Žilinu budú hrať zaočkovaní hokejisti. Nikto to nedostal príkazom, hovorí Skladaný

Vlci dnes prvýkrát pred novou sezónou vykorčuľovali na ľad.

28. júl 2021 o 18:30 Matej Martinčo

ŽILINA. Žilinskí hokejisti odštartovali dnes dopoludnia spoločnú prípravu pred štartom súťažného ročníka 2021/2022. Pod vedením hlavného trénera Stanislava Škorvánka, asistenta trénera Tomáša Haranta a trénera brankárov Jozefa Urdáka vykorčuľovalo na ľad 24 hráčov a traja brankári.

Dnes ráno klub na svojej oficiálnej stránke zároveň informoval, že v novom ročníku si na seba dres s vlkom na hrudi oblečie aj kapitán z minulej sezóny Jaroslav Markovič. Káder mužstva spod Dubňa je už takmer kompletný. Prvý prípravný zápas čaká na "škorvánkovcov" na budúci štvrtok v Liptovskom Mikuláši.

Pred pár týždňami zároveň predseda predstavenstva klubu Rastislav Chovanec informoval, že v sezóne 2021/2022 budú hrať za Žilinu len hokejisti, ktorí budú proti koronavírusu zaočkovaní. Jeho slová potvrdil dnes aj hlavný tréner Vlkov v novom ročníku Stanislav Škorvánek. "Robíme všetko preto, aby boli všetci členovia nášho tímu zaočkovaní," povedal nám.

Na túto tému povedal pár slov aj športový manažér a bývalý slovenský reprezentant František Skladaný. "Sme radi, ak sú hráči zaočkovaní, momentálne je to veľká väčšina. Som za to veľmi rád. Vieme, aké sú podmienky. Samozrejme, nikto to nedostal príkazom. Keď sledujem ostatné športové kluby, aj tie sa uchyľujú týmto smerom, aby v priebehu sezóny nemuseli riešiť prípadné problémy a zbytočné opatrenia," zneli jeho slová.

A čo na tento fakt hovoria samotní hráči? Oslovili sme trojicu hokejistov, ktorá bude v tíme pokračovať.

Jaroslav Markovič: "Problém som s tým nemal, aj s manželkou sme zaočkovaní. Teraz sú toho plné médiá. Vieme, aká je doba. Keď je možnosť ochrany, určite je to správna vec. Neriešim však, či je niekto zaočkovaný alebo nie. Každý má slobodnú voľbu. Klub si nastavil určité pravidlá, ktoré rešpektujeme."

Jakub Cíger: "Bol som sa očkovať pred štyrmi alebo piatimi mesiacmi. Je to v poriadku, nemám s tým žiaden problém."

Šimon Petráš: "Ide o slobodnú voľbu každého človeka, či sa dá zaočkovať alebo nie. Je to na rozhodnutí každého jednotlivca."