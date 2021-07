Téma Detskej letnej jazykovej školy – DaVinci – Homo universalis

Deti sa prostredníctvo výučby cudzieho jazyka, tvorivosti a zvedavosti vrátili do dôb Leonarda da Vinciho.

27. júl 2021 o 19:31

ŽILINA. Aké to je jednou rukou písať a druhou kresliť? Navrhnúť a zostrojiť užitočný vynález, ktorý je nadčasový a geniálny ako Leonardo Da Vinci? Mať nadšenie z objavov a reálne ich vytvoriť na mieste, kde sa študujú prírodné aj humanitné vedy, mohli deti v troch júlových týždňoch na Detskej letnej jazykovej škole, ktorá sa tento rok premenila na Akadémiu Leonarda da Vinciho. Zorganizoval ju Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline (ÚCV UNIZA). Prvý raz vytvoril aj špeciálnu skupinu pre mladých ľudí vo veku 15-16 rokov.

Zaujať mladých ľudí nie je jednoduchá úloha, no našim lektorom z ÚCV UNIZA sa to darilo. Veď program postupne pripravovali od konca minulého roka. Leitmotívom tohto ročníka Akadémie Leonarda da Vinciho bol homo universalis. Deti sa prostredníctvo výučby cudzieho jazyka, tvorivosti a zvedavosti vrátili do dôb Leonarda da Vinciho, kde gramotnosť a matematická zručnosť sa stali cenenými komoditami a dedičstvom renesancie bola erupcia ľudského génia v oblastiach umenia, vedy a filozofie. 8. ročník Akadémie Leonarda da Vinciho sa uskutočnil v ešte väčšom počte ako minulý rok. 116 účastníkov vo veku 7-16 rokov spoznávalo oblasti vedy a umenia, spolupráce aj porozumenia.

Da Vinci prišiel s plánom vybudovania prvého mechanického robota, deti si vyskúšali skonštruovať robotickú ruku pomocou lekárenských paličiek. Da Vinci navrhol prvé šošovky, deti počas akadémie zostrojili zo škatúľ od topánok cameru obscuru a zoznámili sa tak s elektrooptikou. V skicách génia sa objavilo futuristické „pancierové auto“ či lietajúca loď, deti sa počas jedného týždňa naučili zhotoviť lietajúcu helikoptéru, parašutistu, mechanické kladivo, posuvné pádlo a mnohé ďalšie technické vynálezy.

Dá sa postaviť most bez spájajúceho materiálu? Koľko ľudí unesie? Ako je možné, že je vďaka samonosnej konštrukcii stabilný? Nie všetky staršie deti zo skupiny Veteránov uverili Leonardovi a mali odvahu postaviť sa naň. Sami most bez jedného klinca postavili a nosnosť mosta otestovali aj zamestnanci univerzity. Toto malé dielo dočasne skrášlilo lúku na Univerzitnom námestí v areáli UNIZA.

Generácie ľudí a nielen deti sa snažia pochopiť technické vynálezy a stroje renesančného génia, tie „naše“ v Akadémii Leonarda da Vinciho si toto poznávanie skutočne užili. S návodom, aj bez neho, v anglickom, aj slovenskom jazyku, samostatne, aj v tíme skonštruovali niekoľko vynálezov, ktoré im budú pripomínať technológie, ktorými majster Leonardo predbehol svoju dobu. Na záver zasadením stromu do Leonardovej aleje podčiarkli géniovo úzke prepojenie s prírodou.

„Leonardo bol geniálny vďaka svojej zvedavosti, húževnatosti a neutíchajúcej potrebe prísť na to, ako svet okolo neho funguje. Verím, že mladí ľudia budú zvedaví a dostanú odpovede, ktoré ich budú podnecovať k bádaniu. My sa ju snažíme stimulovať najmä jedinečnou implementáciou bádateľsky orientovanej metódy do výučby cudzieho jazyka. Veríme, že sa nám podarilo deti zaujať a inšpirovať ich v rozvíjaní vlastných talentov a osobností,“ povedala Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD., riaditeľka Ústavu celoživotného vzdelávania (ÚCV UNIZA).