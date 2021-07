Vlado Goffa je po päťmesačnej liečbe konečne doma. Chce byť lepší človek

Futbalový tréner upozorňuje svojimi statusmi na nebezpečenstvo ocherenia COVID-19.

26. júl 2021 o 18:42 Branislav Koscelník

Takmer päť mesiacov strávil bývalý futbalista, tréner a televízny komentátor Vlado Goffa v nemocniciach a rehabilitačnom centre. Koronavírus ho zasiahol tak tvrdo, že dlho bojoval o život, je takmer imobilný a teší sa z každého pokroku. Len pred pár dňami urobil prvé kroky po 130 dňoch bezmocnosti. Dnes je už konečne doma v Žiline a zvyšky energie venuje na to, aby upozorňoval na vážnosť ochorenia. Od svojej hospitalizácie píše statusy na Facebooku, ktorými varuje pred podceňovaním vírusu a na svojom príklade ukazuje, ako choroba zničí život zdravého človeka. COVID mu zasiahol pľúca, dvadsať dní dýchal s pomocou prístrojov, bol odkázaný na pomoc zdravotníckeho personálu a smrť videl v priamom prenose.

Boli také chvíle, keď ste prestali veriť, že sa vrátite domov?

Hoci som ležal na ARO aj na JIS-ke a na lôžkach zomierali ľudia priamo na mojej izbe, tak som si to vôbec nepripúšťal. Bral som lieky, bol som v horúčkach, starali sa o mňa, ale netušil som, že som ušiel hrobárovi z lopaty. Rozprávali mi o tom príbuzní, alebo lekári, ktorí túto situáciu vnímali inak ako ja. Nemohol som sa nadýchnuť, mal som pocit, akoby som sa topil, mal som vysoké horúčky, stratil som všetku silu a nebol som schopný otočiť sa v posteli v prvých týždňoch v nemocnici.

Ako dlho ste boli v kóme?

Bola to komická záležitosť. Keď prichádzate do nemocnice, podpisujete informovaný súhlas, že s vami môžu robiť všetky potrebné úkony. Až keď som sa prebudil, bolo to naozaj ako zo sladkého spánku, netušiac, že som bol v kóme, tak až neskôr som sa dozvedel, že som bol šesť dní v umelom spánku. Nevedel som, ako ma do neho uviedli a ako prebúdzali. No dozvedel som sa, že to boli krušné chvíle a v tej chvíli mi zachraňovali život.

(zdroj: FB Vlado Goffa)

Dôsledky ochorenia sa prejavil na vašom pohybovom aparáte. Zisťovali ste prečo?

Keďže som absolvoval množstvo rozhovorov so zdravotníckym personálom, alebo so spolupacientmi, viem, že postcovidové následky sú rôzne. Väčšina ľudí má problémy s dýchaním, počul som o vypadávaní vlasov, psychickým problémoch. Ale viem iba o jednom, ktorý stratil mobilitu. Hneď v prvých týždňoch som schudol 25 kíl, stratil som silu a od vtedy sa neviem postaviť na nohy. Musím pribrať a zosilnieť a to sa mi nedarí ani po tri a pol mesiaci v nemocnici a mesiaci v rehabilitačnom centre. Teším sa, že chodím o barlách, ale je to len šuchtanie sa po byte. Ísť von si ani zďaleka netrúfam.

Pochválili ste sa pred nedávnom na sociálnej sieti svojim prvým krôčikom. Bol to naozaj míľnik v priebehu vašej rekonvalescencie?

Bola to obrovská radosť, pretože dovtedy som bol iba ležiaci pacient. Mal som obrovské problémy otočiť sa na posteli, sadnúť si. Zrazu mi ponúkli invalidný vozík, s ktorým som dospel k väčšej samostatnosti. Potom som sa pokúsil podvihnúť pri zábradlí a pomaly kráčať. Bol to úžasný pocit, keď som sa po štyri a pol mesiacoch postavil na vlastné nohy, tak to bol fantastický pocit. Verím, že rehabilitácia bude úspešne pokračovať a dúfam, že o mesiac a dva začnem chodiť aj bez bariel.

Potom, ako ste ochoreli, ste začali na sociálnej sieti vtipne informovať o svojom zdravotnom stave. Ako to je obrátiť vážnu chorobu na žart?

V prvom rade som nechcel svojimi statusmi vyjadrovať nejakú sebaľútosť nad sebou, ale chcel som ukázať, že je to vážne ochorenie a čo všetko so sebou prináša. Druhou stránkou statusov je to, že počas pobytu v nemocnici som spoznal, čo je pekné na tom svete. Zistil som, že je to všetko to, čo nám prinášajú dobrí a optimistickí ľudia, to znamená úsmev, pohodu, príjemné správanie, pochvaly. Zistil som, že keď si toto budeme medzi sebou vymieňať a budeme k sebe dobrí, tak svet bude krajší.

Ako sa vám venovali v nemocniciach?

Na ARO a na JIS-ke bojujú lekári o život a nemôžem sa im ani poďakovať, pretože všetci boli v kombinézach a zamaskovaní tak, že dnes by som nikoho z nich nespoznal. Na ostatných oddeleniach by som vyzdvihol prácu ošetrujúceho personálu a sestričiek. Odvádzajú úžasnú prácu. U lekárov som videl rezervy v komunikácii s pacientom, informovanosti o zdravotnom stave pacienta.

Ako sa vás dotkla všadeprítomná smrť?

Na izbe som zažil umieranie, ktoré bolo dôstojné. Z bezprostrednej blízkosti som videl, ako sa doktori snažia zachrániť ľudský život. Ale skôr vládne bezmocnosť, keď pacientom odchádzajú orgány. Vôbec to na moju psychiku nepôsobilo negatívne. Bol som pod účinkami liekov a zvykol som si na túto situáciu, keď ľudia bojujú o život. Paradoxne, sám som si neuvedomoval, že o život bojujem aj ja.

Pomáhali vám povzbudenia od známych i neznámych a povzbudzujúce komentáre?

Ja sa zaujímam o spoločenské dianie, či už v politike, športe, kultúre. Keď som ležal na najohrozenejších oddeleniach, vtedy som nesledoval vystúpenia reprezentačného futbalového mužstva, nesledoval som politiku. Keď som napísal status, bol som rozčúlený, že ľudia podceňujú túto chorobu a ja tu ležím a sledujem, ako ľudia zomierajú vedľa mňa. Dostal som veľké množstvo ohlasov aj od cudzích ľudí, ktorí ma povzbudzovali. Dobre mi padlo, že moje telefónne číslo si našli aj tí, s ktorými som dlho nebol v kontakte a povzbudili ma. Prekvapilo ma, koľko ľudí sleduje môj príbeh. Začal som písať hneď ako som prišiel do nemocnice a na chorobu som upozorňoval, až kým som neopustil rehabilitačné zariadenie v Zázrivej.

Mali ste chuť sledovať európsky futbalový šampionát?

Toto som si vychutnal, videl som všetky zápasy. Záujem o šport som nemal, keď slovenská futbalová reprezentácia začala kvalifikáciu na Majstrovstvá sveta. Nevidel som ani nečítal o zápasoch s Cyprom, Maltou a Ruskom. Keď človek leží v horúčkach a bezmocný, tak jeho myšlienky sú úplne inde. Dni mi plynuli veľmi pomaly. Bolo to celodenné trápenie, život v plienkach.

Myslíte na budúcnosť?

Riešim malé víťazstvá. Prvé víťazstvo je to, že môžem chodiť s barlami po byte. Druhé víťazstvo bude, keď budem vedieť zísť s barlami po schodoch a tretie, keď sa mi podarí dostať na ulicu alebo do mesta. Veľké ciele si nekladiem. Hovorím za všetkých covidových pacientov, že všetci, aj tí, ktorí mali ľahší priebeh, majú teraz problémy. Niektorí si hovoria – ja to prekonám, ja mám silnú imunitu. Vôbec to nie je pravda. Mňa to postihlo na pohybovom aparáte. Rýchlo som stratil 25 kíl. Už mesiac sa snažím pribrať, ale pribral som iba päť kíl. Jem toľko, ako japonský zápasník sumo a nedarí sa mi to. Telo je veľmi slabé.

V čom ste múdrejší po takmer päťmesačnej liečbe?

Spoznal som veľa dobrých a pozitívnych ľudí, ktorí napriek ťažkému osudu v sebe stále nesú optimizmus, úsmev, pochvalu, milé slovo, nie sú na nič nahnevaní. Ja som si uvedomil, že chcem byť takýmto človekom a v rámci možností sa nemračiť, nenadávať, neofrflávať všetko. Potom bude svet krajší. To je moje najväčšie poznanie z liečby.