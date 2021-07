Spokojný Pavol Staňo: Bol to jeden z najlepších výkonov pod mojím vedením

Hlavný kouč vyzdvihol oduševnený a fyzicky silný výkon svojich zverencov.

23. júl 2021 o 12:37 SITA

Spomedzi tria slovenských tímov v 2. kvalifikačnom kole Európskej konferenčnej ligy 2021/2022 sú po prvých dueloch najbližšie k postupu

futbalisti Žiliny. Zverenci trénera Pavla Staňa zvíťazili na Cypre nad domácim Apollonom Limassol 3:1 a v domácej odvete o týždeň majú veľkú šancu spečatiť postup do ďalšej časti súťaže.

Ak "šošoni" postúpia, v 3. kvalifikačnom kole na nich čaká lepší z dvojice Hajduk Split (Chorv.) - Tobol Kostanaj (Kaz.). Chorváti doma vyhrali prvý duel 2:0.



V horúcej Larnake sa Žilinčanom podarilo zaskočiť Apollon už v 5. min po presnom zásahu útočníka Dávida Ďuriša, ktorý dostal loptu ako na podnose od Adriána Kaprálika. Apollon sa dostal do hry v 25. min nechytateľnou strelou Libanončana Bassela Zakariu Jradiho, gólom do šatne však v nadstavenom čase prvého polčasu domácich schladil Ján Bernát. Rovnaký hráč v 52. min premenil pokutový kop a ďalšie góly už nepadli. Obetavá obrana na čele s brankárok Samuelom Petrášom už hráčov Apollonu k ničomu nepustila.

"Je to pre nás výborný výsledok, ale my sme si pred zápasom verili. Vedeli sme, že Apollon má kvalitu, no poznali sme aj ich slabé stránky, ktoré sme dokázali využiť," povedal Ján Bernát podľa oficiálneho webu MŠK Žilina. K svojim dvom

presným zásahom dodal: "Pri druhom góle som mal šťastie, že sa lopta ku mne odrazila po Bensonovej strele. Snažil som sa to trafiť okolo brankára a našťastie to vyšlo. Myslím, že som hral dobrý duel, veril som si, že penaltu premením, tak som si ju zobral. Som veľmi rád, že som pomohol chalanom a celému tímu k víťazstvu."



Tréner Pavol Staňo vyzdvihol oduševnený a fyzicky silný výkon svojich zverencov napriek tomu, že sa hralo vo veľkom teple: "Teší ma, že chalani zahrali ako skúsené mužstvo. Povedali sme si, ako ideme hrať a na ihrisku sme to aj reálne plnili. Vedeli sme o silných stránkach domácich a tie sa nám do veľkej miery podarilo eliminovať. Myslím si, že sme podali naozaj veľmi dobrý výkon. Boli sme pripravení presne na tie situácie, ktoré sa nám vyskytli a aj sme ich využili. Celý duel sme odjazdili, ukázali kvalitu na lopte. Možno to bol aj jeden z najlepších výkonov, aký sme pod mojím vedením predviedli. Som zvedavý na parametre u chalanov, ktorí dostali kŕče, pretože bolo naozaj teplo a sily tak ubúdajú omnoho rýchlejšie ako obyčajne."



Pred odvetou v Žiline tréner upozorňuje na prípadné podcenenie súpera: "Verím, že máme dostatočnú kvalitu. Stále je to len prvý polčas a nemôžeme podceniť odvetu. Máme to dobre rozohrané, ale kým je lopta v hre, stať sa môže všeličo. Urobíme však preto, aby sa odveta hrala tak, ako chceme my," dodal Staňo na klubovom webe.