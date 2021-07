Skvelý výkon mladých šošonov. Na Cypre strelili tri góly a zaslúžene vyhrali

Odveta sa odohrá o týždeň 29. júla o 18.45 hod.

22. júl 2021 o 21:05 TASR

Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili vo štvrtkovom úvodnom stretnutí 2. predkola Európskej konferenčnej ligy na pôde Apollonu Limassol 3:1. V cyperskej Larnake ich do vedenia už v 5. minúte poslal Dávid Ďuriš, za domácich o 20 minút neskôr vyrovnal Bassel Jradi. Dvojgólovým hrdinom slovenského klubu sa stal Ján Bernát, ktorý dal v nadstavenom čase prvého polčasu víťazný zásah a krátko po zmene strán premenil jedenástku.

Hostia ponúkli minisériou individuálnych chýb hneď na začiatku prvú vážnejšiu príležitosť Apollonu, nepotrestal ich Psychas, ktorý zblízka prestrelil Petrášovu bránku. Domáci vysoko napádali, no nedali si pozor na zadné vrátka, Žilinčania to využili na rýchlu kontru a už v 5. minúte otvorili skóre. Po práci na pravej strane si na kolmicu do šestnástky nabehol Kaprálik, zoči-voči domácemu brankárovi Jovanovičovi ešte prihral úplne voľnému Ďurišovi a ten bez problémov skóroval do odkrytej siete.

Limassol svoj štýl hry nezmenil a ohrozoval súperovu defenzívu. Vyrovnania sa dočkal v 25. minúte, keď si Jradi po autovom vhadzovaní vymenil loptu so spoluhráčom, v rohu šestnástky ho nikto nebránil a mal dostatok času zamieriť do vzdialenejšej šibenice, kam parádne zakrútil loptu. V závere prvého dejstva predviedli "šošoni" svoju najlepšiu pasáž v dovtedajšom priebehu a v nadstavenom čase z nej vyťažili aj vedúci zásah, hoci s prispením protivníka. Anang vybojoval loptu a vypálil z diaľky, nepozorný Wellington nechtiac priťukol rovno Bernátovi, ktorý sám z úrovne bieleho bodu prekonal Jovanoviča.

Žiline rovnako vyšiel aj úvod druhého polčasu. Agilný bol Kaprálik, Wellington ho najprv odzbrojil, no v 52. minúte ho už pri prieniku v pokutovom území fauloval Kyriakou. Nariadenú jedenástku s prehľadom premenil Bernát svojím druhým gólom v zápase zdvojnásobil náskok hostí. Tým sa rysovali aj ďalšie šance, domácej defenzíve zavaril Jibril, ale svoju snahu nedotiahol do úspešného konca. Možnosť na skompletizovanie hetriku mal Bernát, jeho strelu spoza šestnástky s námahou vyrazil Jovanovič.

Aj keď už Žilinčania výsledok nezveľadili, dôležité pre nich bolo, že si do domácej odvety vypracovali veľmi nádejnú východiskovú pozíciu. V závere riadneho hracieho času ju dvoma ťažkými zákrokmi uchoval brankár Petráš, ktorý vyrazil pokus Pittasa i následnú dorážku Injgiu z bezprostrednej blízkosti.

Apollon Limassol - MŠK Žilina 1:3 (1:2)

Góly: 25. Jradi - 45.+1 a 52. Bernát (druhý z 11 m), 5. Ďuriš. Rozhodoval: Luca (San Mar.), ŽK: Panagiotou, Wellington, Injgia - Fazlagič, Bernát, Kiwior, Petráš

Apollon Limassol: Jovanovič - Panagiotou, Katelaris, Wellington, Khammas (73. Dabo) - Kyriakou - Markovič (57. Coll), Jradi (84. Papunašvili), Denič - Pittas, Psychas (46. Injgia).

MŠK Žilina: Petráš - Rusnák, Minárik, Kiwior, Anang - Gono (90.+4 Myslovič), Fazlagič, Bernát (80. Slebodník) - Kaprálik (70. Goljan), Jibril (79. Bičachčjan), Ďuriš (90.+4 Sluka).