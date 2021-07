Futbalová tipovačka štartuje: Zapojte sa do súťaže o fantastické ceny

Neváhajte a kupujte MY Žilinské noviny.

25. júl 2021 o 17:37 Matej Martinčo

Súťažný ročník 2021/2022 v regionálnych a oblastných futbalových súťažiach pomaly klope na dvere. Na prelome júla a augusta odštartuje III., IV. a V. liga, ako aj prvá, druhá a tretia oblastná trieda. Preto sme si pre vás, našich čitateľov, opäť pripravili tipovaciu súťaž.

Prečítajte si aj: Veľká anketa pred štartom regionálnych súťaží: Aké ambície majú v kluboch? Čítajte

Prebiehať bude nasledovne: už od nasledujúceho vydania, ktoré bude v predaji od pondelka 26. júla, nájdete v novinách kupón s desiatkou vybraných zápasov. Posledný kupón vyjde pred záverečným kolom súťaží koncom októbra. Vašou úlohou bude z desiatich stretnutí uhádnuť čo najviac výsledkov – či zápas vyhrá domáci alebo hosťujúci tím, prípadne si body podelia po nerozhodnom výsledku. Uverejňovať poradie tipujúcich budeme vždy až po nasledujúcom kole. To znamená, že poradie tipérov, ktorí vyplnili kupón z vydania z 26. júla, uvedieme v našom týždenníku v pondelok 9. augusta.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prečítajte si aj: Nová sezóna sa blíži. III., IV. a V. liga: Kompletné súpisky mužstiev + príchody a odchody Čítajte

V kupóne vyplníte vaše meno, adresu a telefónne číslo. Budete tak v hre o týždenné, ale aj celkové hodnotné ceny. Víťazi jednotlivých kôl získajú unikátne pivá z prvého horského pivovaru Vŕšky v Terchovej. Traja najúspešnejší tipéri počas celej tipovačky si budú môcť oddýchnuť v akvaparku AquaCity Poprad. Okrem wellness pobytu pre dve osoby získajú aj pivá z už spomenutého pivovaru z Terchovej. Aj cena na štvrtom mieste je lákavá – výherca získa nový dres MŠK Žilina. A odmenený bude aj tipér na piatom mieste, ktorý získa cenu venovanú od klubu Vlci Žilina – zimnú čiapku s brmbolcom.

Pravidlá tipovačky a ceny už poznáte, zostáva už len spôsob doručenia tiketu. Môžete tak urobiť viacerými spôsobmi. Jedným z nich je digitálna cesta. Je to jednoduché. Tiket čitateľne vyplníte, odfotíte a pošlete ho na email: mytipovacka@gmail.com. Nebudeme akceptovať žiadne vytvorené kópie. Iba originál z novín.

Myslíme aj na tých, ktorí nemôžu využiť online spôsob. Tiket môžete priniesť osobne do našej redakcie na Murgašovej 16 v Žiline od pondelka do piatka v čase pracovných hodín od 8:00 do 15:00 hod. K dispozícii je aj tradičné zberné miesto v Bytči a Rajci. Uzávierka odovzdávania bude vždy v piatok do 12:00 hod. Pre tikety odoslané emailom platí rovnaký termín.

POZOR! Je dôležité vyplniť všetky údaje vrátane telefónneho čísla. Víťazov jednotlivých kôl totiž budeme kontaktovať kvôli spôsobu prevzatia výhry. Účasťou v súťaži súhlasíte so spracovaním osobných údajov pre potreby futbalovej tipovačky.

Prvý súťažný kupón nájdete v novinách už v pondelok 26. júla.

Posielajte tikety už aj cez email! Je to jednoduché:

Kúpte si MY Žilinské noviny

Vyplňte tiket priamo v novinách

Odfoťte tiket

Pošlite nám ho priamo na email mytipovacka@gmail.com

Zberné miesta:

Redakcia MY Žilinské noviny - Murgašova 16, Žilina

Zberňa stávok - TIPOS - Moyzesova 383, Bytča

Pekáreň Belá - Oslobodenia 169, Belá

Potraviny - pekáreň - Anton Čibenka - Nádražná, Rajec

Celkové hodnotné ceny:

1. až 3. miesto: wellness pobyt pre dve osoby v AquaCity Poprad + pivá z prvého horského pivovaru Vŕšky v Terchovej

4. miesto: dres MŠK Žilina

5. miesto: zimná čiapka s brmbolcom od klubu Vlci Žilina

Týždenná cena: víťazi jednotlivých kôl získajú unikátne pivá z prvého horského pivovaru Vŕšky v Terchovej