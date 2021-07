V Jasenovom sa stretli priatelia mlieka a syra, krstili knihu

V mlieku je všetko, čo človek k životu potrebuje, tvrdí Karol Herian

19. júl 2021 o 15:17 Maxim Mičúch

JASENOVÉ. Bryndza, oštiepok či eidam. Ak vám pri týchto názvoch začne škŕkať v bruchu, víkendové podujatie v Jasenovom bolo určené pre vás. Na farme neďaleko Rajca sa stretli ako výrobcovia syra a mliečnych výrobkov, tak aj jeho milovníci. Nechýbal ani kultúrny program.

„V mlieku je všetko, čo človek k životu potrebuje,“ tvrdí Karol Herian, odborník na mlieko, ktorý prišiel pokrstiť svoju novú knihu. Na začiatku podujatia vysvetlil niekoľko faktov o konzumácii mlieka, napríklad aký je jeho zdravotný a socio-ekonomický prínos, či ako konzumácia mlieka každoročne klesá. Kritizuje novodobé odborné teórie. „Mnoho ľudí teraz tvrdí, že mlieko ľuďom škodí. To jednoducho nie je pravda,“ povedal Herian na pódiu.

Pauzy medzi oficiálnym programom vypĺňali hudobníci Dominika Rovňanová a Adam Urban, ktorých prespievané slovenské hity dodali podujatiu umelecký rozmer.

Najdôležitejšia časť programu na akcii tohto typu je samozrejme ochutnávka. Syry a všemožné pochutiny každého druhu vyniesli organizátori nepozorovane na stoly, akoby sa tam objavili samé od seba. K tomu naliali poháre kvalitného červeného vína a o program bolo postarané.

Svoju vďaku za Herianov celoživotný prínos k výrobe syra a mliečnych výrobkov prišla vzdať aj predsedníčka Zväzu chovateľov oviec a kôz Oľga Apoleníková a predsedníčka Videckeho parlamentu Mária Behanovská. „Je to človek s neuveriteľnými vedomosťami a napriek tomu je skromný,“ prezradila o Herianovi Apoleníková.

„Chceli sem ozajstnú kozu, no to je vraj týranie zvierat,“ smeje majiteľ farmy Milan Bárdy na pódiu s fľaškou mlieka v ruke. Vedľa neho stojí Karol Herian spolu so svojou novou knihou „Výroba syrov: príručka pre malovýrobcov a priateľov syrov“. Spoločne s radosťou začnú liať mlieko na výtlačok knihy. Ako inak pokrstiť knihu o výrobe syrov, ako ju obliať mliekom?