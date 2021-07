Igor Krško: Ani môj 82-ročný otec si nepamätá, že by Bytča hrávala na úrovni okresu

Rozhovor s predsedom ObFZ Žilina pred štartom sezóny 2021/2022.

31. júl 2021 o 18:26 Matej Martinčo

ŽILINA. Súťažný ročník 2021/2022 sa nezadržateľne blíži. Pred štartom oblastných futbalových súťaží sme sa porozprávali s predsedom ObFZ Žilina Igorom Krškom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Účastníci jednotlivých oblastných súťaží v sezóne 2021/2022:

I. trieda ObFZ Žilina: Teplička nad Váhom B, Bytča, Kamenná Poruba, Lietavská Lúčka, Štiavnik, Bánová B, Petrovice, Horný Hričov, Zástranie, Nededza, Považský Chlmec, Hlboké, Brodno, Veľké Rovné.

II. trieda ObFZ Žilina: Hliník, Dlhé Pole, Kolárovice, Krasňany, Ďurčiná, Rašov, Jablonové, Stráža, Zbyňov, Hvozdnica, Bytčica, Pšurnovice, Hričovské Podhradie, Hôrky.

III. trieda ObFZ Žilina: Terchová, Dolná Tižina, Divinka-Lalinok, Trnové, Lietava, Ovčiarsko, Súľov, Nezbudská Lúčka, Hrabové, Podhorie, Divina, Dolný Hričov, Mojš, Zádubnie.

V rozhovore s Igorom Krškom sa dozviete: Či bude podľa neho Bytča prínosom pre I. triedu Koho radí do okruhu najväčších ašpirantov na postup do piatej ligy III. trieda nebude rozdelená na dve súťaže. Aká ďalšia novinka čaká najnižšiu súťaž? Komu všetkému vyjadril poďakovanie za to, že na konci dňa nie je taký dopad na futbal, ako sa pôvodne obávali Či zavíta na niektorý zo zápasov prvého kola Čo si želá pred úvodným hvizdom oblastných súťaží

Súťažný ročník 2021/2022 sa rozbehne prvými zápasmi na prelome júla a augusta. Tešíte sa na novú sezónu?

- Samozrejme, že sa teším. Verím, že sa konečne plnohodnotne dohrá a že nebudeme musieť riešiť prerušenie súťaží, resp. ich nedohranie.

Nemáte obavy, že sa môže zopakovať situácia z predošlých dvoch rokov?

- Musíme veriť v lepšie zajtrajšky. Aj keď v súčasnosti je to ťažké. Dúfam, že ľudia budú vedieť zvážiť, aké sú priority.

Do prvej triedy vypadla z piatej ligy Bytča. Už dlho sa nestalo, že by väčšie mesto hralo nižšiu oblastnú súťaž. Čo na to hovoríte?

- Môj otec, ktorý kedysi hrával za Bytču, má dnes 82 rokov.