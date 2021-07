FOTO: Surfovanie, turistika či posilka. Takto cez letné dni oddychujú Vlci

Žilinskí hokejisti čerpajú sily na nový súťažný ročník.

16. júl 2021 o 17:51 Matej Martinčo

ŽILINA. Do štartu nového hokejového ročníka zostávajú ešte dva mesiace. So spoločnou predsezónnou prípravou začnú minuloroční finalisti Slovenskej hokejovej ligy na konci júla. Pred sebou tak majú Vlci ešte pár voľných chvíľ oddychu predtým, než sa naplno pustia do prípravy na nový ročník. Každý hráč trávi horúce dni po svojom - niekto pri mori, iný na horách a ďalší v posilňovni.

Článok pokračuje pod video reklamou

Momentálne pracuje vedenie klubu na čele s predsedom predstavenstva Rastislavom Chovancom na tvorbe kádra. Ambície zostávajú len tie najvyššie - postup do extraligy.

Aktuálny káder Vlkov

Brankári: Maroš Mikoláš, Stanislav Škorvánek mladší.

Obrancovia: Jakub Pišoja, Michal Chatrnúch, Martin Hřebíček, Ján Nahálka, Marek Drtina, Adrián Sloboda.

Útočníci: Dominik Rehák, Samuel Rehák, Samuel Zahradník, Matej Macek, Šimon Petráš, Ondrej Mikula, Sebastián Šmida.