MBK Victoria bilancuje. Bohdan Iljaško: Verím, že problémy nás už budú obchádzať

Veľké hodnotenie basketbalovej sezóny.

21. júl 2021 o 18:07 Ján Hatala

ŽILINA. Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina má za sebou 15. sezónu. Bola komplikovaná a výrazne ovplyvnená stále trvajúcou pandémiou COVID – 19, najmä jej druhou vlnou. Ako sa s týmto, pre všetky športy ťažkým obdobím, vyrovnali v mládežníckom klube Victoria, nás informoval šéf klubu a tréner Ing. Bohdan Iljaško.

„Pred začiatkom sezóny bolo do tréningového procesu zapojených desať chlapčenských tímov, tri minibasketbalové prípravky a kompletná veková pyramída siedmich družstiev. Štyri z nich boli prihlásené do regionálnych súťaží v rámci stredného Slovenska /región STRED/ a tri do celoslovenských súťaží Slovenskej basketbalovej asociácie,“ povedal na úvod Bohdan Iljaško.

Dlhá prestávka kvôli korone

Letnú prípravu na sezónu 2020/2021 začali všetky družstvá v auguste v domácich podmienkach. Využívali najmä telocvičňu Základnej školy na Limbovej, atletickú dráhu na Veľkom Diele, trávnaté plochy v parku pri Kamélii a na regeneráciu aj vonkajšie bazény mestského kúpaliska.

„Koncom septembra odštartovali celoslovenské súťaže kadetov a juniorov, no po dvoch kolách, v polovici októbra 2020, boli pozastavené. V ostatných vekových kategóriách sa ani nezačalo hrať. 23. októbra sa úplne zastavil aj tréningový proces na všetkých úrovniach a tento stav trval až do 18. apríla 2021,“ vymenoval šéf basketbalového klubu.

Prihlásili len juniorov

Po uvoľnení opatrení obnovili od 19. apríla tréningový proces. Trénovali v šesťčlenných skupinkách, ale len vo vonkajšom prostredí. Do telocviční sa mladí basketbalisti vrátili 3. mája opäť v šesťčlenných skupinkách, pretože kolektívne mohli trénovať až od ďalšieho týždňa.

„V máji Slovenská basketbalová asociácia vyhlásila reštart celoslovenských súťaží juniorov, kadetov a starších žiakov v skrátenej forme turnajovým spôsobom. Z viacerých dôvodov sme sa prihlásili len v kategórii juniorov. Pre kategórie žiakov, mladších žiakov, starších mini a mladších mini SBA odporučila dokončiť sezónu len formou vzájomne dohodnutých priateľských zápasov medzi klubmi,“ povedal Iljaško.

Po kvalifikačných turnajoch štvrté miesto

Súťaž sa hrala v skrátenom formáte. Dvanásť družstiev, rozdelených do dvoch skupín (západ a východ), absolvovalo dva kvalifikačné turnaje. Po nich štyri najlepšie tímy z každej skupiny postúpili na finálový turnaj o titul. Žilinskí juniori pod vedením trénera Petra Mühlbergera skončili po kvalifikačných turnajoch v Žiari nad Hronom a v Prievidzi v skupine Východ štvrtí a postúpili na finálový turnaj.

Výsledky v kvalifikácii: MBK Victoria Žilina – BKM Iskra Svit 69:83 /30:45/, MŠK BK Žiar nad Hronom 88:63 /40:40/, BK MŠK Kežmarok 89:25 /43:19/, KB Slávia TU Košice 55:75 /31:33/, MBA Prievidza 57:72 /29:33/.

Tabuľka skupiny Východ po dvoch turnajoch:

1. Prievidza 5 5 0 445:311 10

2. Svit 5 4 1 439:282 9

3. Košice 5 3 2 388:328 8

4. Žilina 5 2 3 358:318 7

5. Žiar nad Hronom 5 4 1 353:358 6

6. Kežmarok 5 0 5 176:562 5

Na finálovom turnaji siedmi

Na finálový turnaj o titul do Prievidze postúpili okrem prvej štvorice zo skupiny Východ aj štyri najlepšie tímy zo skupiny Západ – Trnava, Nitra, Levice a Inter Bratislava. Herný play-off systém vyniesol na vrchol bratislavský Inter, ktorý na ceste za titulom postupne doslova deklasoval všetkých troch súperov.

Juniori MBK Victoria Žilina v zdecimovanej zostave (niekoľkí hráči počas hluchého pandemického obdobia prestúpili do iných klubov) nemali nárok na súperenie o medailové umiestnenie. V zápase o konečné 7. miesto však vrátili Košiciam prehru z kvalifikačných turnajov.

Výsledky na turnaji:

1. kolo /štvrťfinále/: BK Inter Bratislava 35:120 /17:68/.

2. kolo /semifinále 5 – 8/: BKM SPU Nitra 68:90 /38:50/.

3. kolo /zápasy o konečné umiestnenie/

O titul: BK Inter Bratislava – ŠBK Junior Levice 86:45 /44:15/.

O 7. miesto: MBK Victoria Žilina – KB Slávia TU Košice 78:57 /35:24/.

Konečné poradie:

1. BK Inter Bratislava

2. ŠBK Junior Levice

3. MBA Prievidza

4. BKM Iskra Svit

5. BKM SPU Nitra

6. MBK AŠK Slávia Trnava

7. MBK Victoria Žilina

8. KB Slávia TU Košice

Tréner juniorov: Úspech bol už postup na turnaj

Peter Mühlberger zhodnotil účasť svojich zverencov na turnaji nasledovne „Vzhľadom na to, čím sme si prešli počas pandemickej sezóny, bol pre nás úspech už postup na finálový turnaj. V našom prvom zápase Inter, absolútny favorit na titul, predviedol dominantný výkon a jasne nás porazil. S Nitrou sme hrali takmer celý prvý polčas vyrovnanú partiu, v jeho závere však súper získal dvanásťbodový náskok a na ten sme po prestávke nedokázali reagovať,“ povedal.

Mühlbergera však teší, že prehry chlapcov nepoložili a v zápase o 7. miesto ukázali charakter. „Od úvodu sme išli za víťazstvom, rozhodla o ňom predovšetkým naša výborná obrana a v útoku strelecky disponovaný Kasák, ktorý z desiatich trojkových pokusov premenil osem,“ doplnil k výhre nad Košicami.

Poďakovanie rodičom aj firmám

Sezóna, ktorú má klub za sebou, bola od jeho vzniku v roku 2006 v poradí pätnásta. Pre pandémiu, najmä jej druhú vlnu, ju predseda MBK Victoria Žilina Ing. Bohdan Iljaško z pohľadu klubu a trénerskej rady hodnotí ako výnimočne nevydarenú.

„Väčšina našich družstiev neodohrala ani jeden majstrovský zápas podľa pôvodného riadneho vyžrebovania všetkých súťaží. Aj touto cestou sa chceme poďakovať rodičom našich hráčov za trpezlivosť a podporu. Najmä vďaka nim bude sezóna 2021/2022 už snáď normálna, ako sme boli zvyknutí v minulosti,“ povedal.

Bohdan Iljaško zároveň vyzdvihol pomoc firiem. „Vážime si to. Napriek vlastným starostiam nám v zložitom období skončenej sezóny pomáhali a veríme, že nám pomôžu aj v budúcnosti. V tejto momentálne zložitej situácii nielen pre nás, ale pre všetky športy, vyjadrujeme nádej, že aj toto obdobie spoločne úspešne zvládneme,“ verí predseda klubu v lepšie časy.

Žijeme zvláštnu dobu a nikto nevie povedať, čo bude zajtra. Nemá Bohdan Iljaško obavy o prežitie, ak sa súčasná situácia a spoločenská klíma vo vzťahu k športu rýchlo nezmení k lepšiemu?

„Nie. Budúcu, v poradí šestnástu sezónu, odštartujeme augustovou letnou prípravou všetkých našich družstiev. Chceme mať v súťažiach SBA zastúpenie opäť vo všetkých vekových kategóriách. Pre nás je tiež dôležité, aby sme otvorili a naplnili dostatočným počtom naše tri plánované prípravky z chlapcov tretích a štvrtých tried základných škôl,“ povedal s tým, že do škôl by chceli dostať aj klubových trénerov, aby mohli jednotlivo prísť na hodiny telesnej výchovy v dvadsiatich žilinských, resp. okolitých základných školách.

Do konca októbra tohto roka chcú navštíviť približne 90 tried. A nielen to. „Pre naše prípravky chceme znova obnoviť ich súťaž „Fatranskú mikrobasketbalovú ligu „VIKTORKA“. Na júnovej trénerskej rade sme dotiahli s výnimkou jedného družstva obsadenie trénerov a ich asistentov družstiev pre hracie obdobie 2021/2022. Držte nám palce. Veríme, že v novej sezóne nás už budú problémy obchádzať. Žltá a modrá, to sú stále farby naše“, zakončil predseda MBK Victoria Žilina Bohdan Iljaško.

Obsadenie trénerských postov v MBK VICTORIA v sezóne 2021/2022

Mikrobasketbalové prípravky v Žiline /ročníky 2012 a 2013/:

ZŠ Martinská – tréner Miroslav Chudík, asistent Dávid Mühlberger.

ZŠ Limbová – tréner Ján Dlábik, asistent Andrej Brezáni.

CZŠ R. Zaymusa – tréner Vladimír Mika, asistent Branislav Horanský.

Mladší minichlapci /ročník 2011 a mladší/ – tréner v riešení.

Starší minichlapci /ročník 2010 a mladší/ – tréner Miroslav Chudík.

Mladší žiaci /ročník 2009 a mladší/ – tréner Bohdan Iljaško, asistent Roman Sabo.

Žiaci /ročník 2008 a mladší/ – tréner Bohdan Iljaško, asistent Štefan Hlavatý.

Starší žiaci /ročník 2007 a mladší/ – tréner Ján Dlábik, asistent Andrej Brezáni.

Kadeti /ročníky 2005, 2006 a mladší/ – tréner Maroš Moravčík.

Juniori /ročníky 2003, 2004 a mladší/ – tréner Peter Mühlberger, asistent Richard Uhrina.