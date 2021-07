Pavol Staňo pred odvetou: Počasie môže byť problém, ak si to v hlave pripustíme

"Nebudeme hrať autobus," hovorí Adrián Kaprálik.

14. júl 2021 o 19:13 TASR

V diametrálne odlišných pozíciách idú do štvrtkových odviet 1. predkola Európskej konferenčnej ligy 2021/2022 dvaja slovenskí zástupcovia MŠK Žilina a Spartak Trnava. Kým Žilinčania budú v Gruzínsku na pôde FC Dila Gori hájiť pohodlný náskok 5:1 z prvého súboja, Spartak musí doma zmazať manko 2:3 po zahanbujúcej prehre s FC Mosta na Malte.

"Šošoni" v stredu v skorých ranných hodinách vyrazili spod Dubňa do Piešťan, odkiaľ odleteli do Tbilisi, kde budú aj ubytovaní. V stredu majú na programe tradičný oficiálny predzápasový tréning (17.00 SELČ) na Štadióne Tengiza Burjandzeho v Gori, ktoré je vzdialené od Tbilisi zhruba 80 kilometrov. Vo štvrtok je naplánovaný výkop odvetného stretnutia na 19.00 SELČ, v priamom prenose ho bude vysielať RTVS, povedú ho rozhodcovia zo Srbska.

Hlavný tréner Pavol Staňo už môže rátať aj s ľavým obrancom Branislavom Slukom, ktorý v prvom zápase nehral pre trest. V ofenzíve nebude k dispozícii Poliak Dawid Kurminowski, najlepší strelec minulého ročníka Fortuna ligy s 19 gólmi prestúpil do dánskeho Aarhus GF. Napriek tomu kouč jasne deklaroval, že na pôde súpera je cieľom nielen postup, ale aj víťazstvo dôležité pre slovenský koeficient.

"Boli sme príjemné prekvapení z prvého výsledku, aký máme. Ale musíme byť o to viac ostražití, lebo súper ukázal, že futbal hrať vie. Do zápasu musíme ísť akoby to bolo 0:0 a urobiť všetko preto, aby sme boli úspešní. Vedeli sme, kto nás čaká, ako sa prezentujú. Chceme byť aktívni a uvidíme, čo súper dovolí nám, resp. my jemu. Tréner domácich deklaroval, že urobia všetko, aby zápas zvládli a aj my urobíme všetko, aby sme tam boli úspešní. Neberieme do úvahy výsledok z prvého zápasu a chceme vyhrať aj tento zápas," povedal pred odchodom do dejiska pre klubový web MŠK tréner Staňo a dodal: "Počasie môže byť problém iba vtedy, ak si to my v hlave pripustíme. Po týždni horúčav u nás sme tiež hrali v extrémnom teple a zvládli sme to. Je súčasť futbalového života, že sa musíte prispôsobiť počasiu, terénu a súperovi. Ak chcem byť dobrí, musíme to zvládnuť bez zaváhania."

Krídelník MŠK Adrián Kaprálik prezradil, že každá výhra v Európe sa počíta, resp. že hostia určite nehodlajú náskok iba brániť. "Máme náskok 5:1, je to dobré, ale chceme vyhrať, lebo každé víťazstvo v Európe sa ráta. Sú dobrí na lopte, mali svoje situácie v prvom zápase a mohli znížiť náš náskok. Musíme byť dôslední v obrane a nepúšťať ich do lacných šancí. Budú otvorení a vpredu by sa nám tak mohli otvoriť šance, ktoré musíme využiť a skórovať. Nebudeme hrať autobus, sme útočné mužstvo a budeme chcieť vyhrať," povedal Kaprálik.

Odvety 1. predkola EKL 2021/2022, štvrtok 15. júla:

FC Dila Gori - MŠK Žilina

/rozhodujú: Miloš Milanovič - Nikola Djorovič, Jovan Grujič (všetci Srb.), 19.00 SELČ, prvý zápas 1:5/

Spartak Trnava - FC Mosta

/rozhodujú: Nejc Kajtazovic - Matej Žunič, David Gabrovec (všetci Slov.), 20.45, prvý zápas 2:3/