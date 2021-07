Na Svetovom pohári mládeže vybojoval žilinský karatista Jakub Labuda skvelé umiestnenie

Karate Klub AC UNIZA Žilina reprezentovalo na tomto podujatí trio Pevalová, Kočuta, Labuda.

15. júl 2021 o 18:06 (red)

POREČ. Počas prvého júlového víkendu sa v chorvátskom Poreči konal pod hlavičkou WKF Svetový pohár mládeže od 12 do 21 rokov. Na turnaji sa zúčastnila aj trojčlenná minivýprava Karate Klubu AC UNIZA Žilina - Miroslava Pevalová v kategórii kumite žien do 21 rokov do 61 kg, Michal Kočuta v kumite juniorov do 61 kg a Jakub Labuda v kategórii kadetov nad 73 kg.

S výnimkou Pevalovej to bola na takomto fóre pre všetkých premiéra, ktorá však znamenala skvelú skúsenosť. "Konkurencia na podobných turnajoch býva obrovská a ľahké zápasy na nich už neexistujú. O to viac nás teší fakt, že všetci naši pretekári ukázali potenciál a vo svojich úvodných zápasoch dokázali zvíťaziť a to napriek tomu, že všetkým žreb prisúdil súperov zo silných krajín. V jednom prípade to dokonca znamenalo umiestnenie v prvej desiatke," povedal tréner Ján Novosad.

Už vo štvrtok 1. júla ako prvá štartovala Miroslava Pevalová. V prvom kole na ňu čakala silná súperka z Azerbajdžanu. Žilinčanka zápas vyhrala po remíze 2:2 vďaka "senshu" (výhoda prvého získaného bodu v zápase). Tento výsledok bol príjemným prekvapením. V ďalšom kole však už nestačila na Talianku Giuliu Angelucci a po prehre 0:7 sa s turnajom rozlúčila.

V sobotu sa na tatami predstavil Jakub Labuda. Ten si zo Žilinčanov počínal najlepšie a po víťazstvách nad Talianom Alessiom Cattedduom 2:0 a Chorvátom Mislavom Plešivčakom 1:0 sa dostal až do tretieho kola, kde narazil na neskoršieho víťaza z Ukrajiny Oleksandra Borysa. Jakub po veľmi dobrom výkone prehral najtesnejším rozdielom 1:0.

Vďaka neskoršiemu postupu Ukrajinca do finále sa Labuda predstavil aj v repasážových bojoch. Tam žiaľ podľahol reprezentantovi Švajčiarska 0:2 a s turnajom sa tak musel rozlúčiť. Jeho výkony však v konečnom účtovaní znamenali vynikajúce 9. miesto, čo je pri premiérovom štarte skutočne úctyhodný výsledok.

Ako posledný si svoju premiéru na Svetovom pohári odkrútil juniorský reprezentant Michal Kočuta. Do bojov zasiahol v nedeľu 4. júla a v prvom kole naňho čakal súper z Lotyšska Vladimirs Molcanovs. Žilinčan zvíťazil 4:1 a v druhom kole sa stretol s veľmi kvalitným súperom z Azerbajdžanu - Ramilom Bakhshaliyevom. Po dobrom taktickom výkone sa zápas skončil remízou 2:2. Michal však prehral na vlajky a turnaj sa preňho skončil.

Na záver môžeme konštatovať, že všetci menovaní podali dobré výkony a o ich víťazstvách či prehrách rozhodli skutočne malé detaily. Seriál mládežníckych svetových pohárov pokračuje na jeseň v tureckom Istanbule a talianskom Venice. Karate Klub Žilina verí, že na týchto podujatiach zúročí nadobudnuté skúsenosti z chorvátskeho Poreču.