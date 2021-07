Čerstvý 40-tnik Róbert Jež: Po majstrovských oslavách som nebol tri dni doma

Do Žiliny prišiel zadarmo, ako kapitán ju priviedol do Ligy majstrov.

17. júl 2021 o 18:27 Matej Martinčo

ŽILINA. V drese MŠK Žilina pôsobilo viacero fantastických futbalistov. Najväčšiu časť svojej kariéry strávil pod Dubňom aj rodák z Nitry Róbert Jež. S bývalým záložníkom a kapitánom MŠK Žilina sme pre vás pripravili veľký rozhovor pri príležitosti jeho okrúhlych 40. narodenín, ktoré oslávil v sobotu 10. júla.

V prvom rade prijmite gratuláciu k vašim narodeninám. Ako sa cítite ako čerstvý štyridsiatnik?

- Ďakujem. Vek je len číslo. Na štyridsiatku sa určite necítim. Je to asi aj tým, že sa pohybujem v kolektíve s mladými chlapcami. Je to o to jednoduchšie.

Keď si v hlave spätne premietnete celú vašu kariéru, aké vo vás prevládajú pocity?

- Každý hráč zažije počas svojej kariéry vrcholy aj pády. Pádmi som si prešiel tiež, ale rýchlo som na ne zabudol. Rád spomínam na krásne chvíle, ktoré som zažil. Hlavne v drese Žiliny, kde som získal dva majstrovské tituly, zahral si som v Pohári UEFA aj Lige majstrov. Bolo to nezabudnuteľné.

Poďme si na vašu futbalovú cestu zaspomínať bližšie. Kedy sa to celé začalo, kto vás priviedol k futbalu?

- Začalo sa to ešte v prvom ročníku na základnej škole. Nikto ma k nemu nepriviedol. Do školy prišla prihláška z prípravky FC Nitra. Tak som tie papiere vypísal a prihlásil sa. S futbalom som tak začínal tam. Futbal bol pre mňa šport číslo jeden. Myslím si, že môj otec bol jeden z lepších futbalistov vo federálnej lige, takže vzor som mal doma.

“ Pádmi som si prešiel tiež, ale rýchlo som na ne zabudol. „ Róbert Jež

S najpopulárnejším športom ste začínali v rodnej Nitre. Ako si spomínate na dorastenecké časy?

- Spomínam na to pozitívne, pretože ma viedlo veľa dobrých trénerov. Futbal ma bavil už odmalička. Na žiacke a dorastenecké časy spomínam v dobrom, keďže som začínal v rodnom meste.

Už ako 18-ročný ste v sezóne 1999/2000 naskočili do najvyššej slovenskej súťaže. Pamätáte si ešte na váš debut a prvý gól medzi ligovou elitou?

- Pokiaľ si dobre spomínam, debutoval som práve v Žiline. Naskočil som tam v druhom polčase na polhodinu. Na môj prvý gól si pamätám veľmi dobre. Dával som gól na 1:0 v domácom zápase s Prešovom, ktorý sa skončil 2:2. Pre mňa ako mladého chlapca to bolo veľké povzbudenie a motivácia ďalej pracovať. Vtedy nebolo jednoduché dostať sa v takom mladom veku na ihrisko. Pre mňa bola česť vôbec nastúpiť na zápas.

“ Môj otec bol jeden z lepších futbalistov vo federálnej lige, takže vzor som mal doma. „ Róbert Jež

O rok neskôr ste sa sťahovali do Českej republiky. Vtedy nebolo zvykom, že takto mladý hráč skúsi zahraničie. Čo vás viedlo k tomuto rozhodnutiu?

- Prvú profesionálnu zmluvu som podpisoval v Nitre na tri roky. Bol som v reprezentačných výberoch, kde si ma všimli zástupcovia Plzne. Aj napriek tomu, že vtedy klub vypadol do druhej ligy, rozhodol som sa skúsiť zahraničie v mladom veku. Mal som ísť na vojnu, ale nakoniec som skončil v Plzni.

S výnimkou hosťovania v Příbrami ste v tomto českom klube strávili štyri roky. Ako sa pozeráte na toto pôsobenie?

- Bola to pre mňa iná skúsenosť. Bol som tam sám, musel som sa starať sám o seba. V tomto mi to tiež veľa dalo. Prvá sezóna nám nevyšla, postúpiť sa nám podarilo až o rok neskôr. Následne sme však vypadli z ligy, čo bolo smutné.

V júli 2005 ste sa vrátili na Slovensko, keď ste podpísali zmluvu s MŠK Žilina. Priblížte, ako sa zrodil tento prestup.

- Počas pôsobenia v Plzni som pravidelne chodil na reprezentačné zrazy 21-tky.