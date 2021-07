Najlepší strelec v Žiline končí. Dawid Kurminowski prestupuje do Dánska

12. júl 2021 o 12:41 TASR

ŽILINA. Najlepší strelec slovenskej futbalovej Fortuna ligy v minulej sezóne Dawid Kurminowski prestúpil z MŠK Žilina do dánskeho Aarhusu. Poľský útočník, ktorý bol kráľom strelcov s 19 gólmi, opustil MŠK po dva a pol ročnom pôsobení. So štvrtým tímom uplynulej sezóny dánskej ligy sa dohodol na päťročnej spolupráci.

Dvadsaťdvaročný Kurminowski odohral za "šošonov" 52 stretnutí s bilanciou 27 gólov a 3 asistencie. Najskôr prišiel pod Dubeň v zime 2019 na hosťovanie z Lechu Poznaň, ktoré sa na konci spomínaného roka zmenilo na trvalý prestup.

"Zo Žiliny sa mi odchádza veľmi ťažko, nakoľko to bolo pre mňa najlepšie obdobie v kariére. Zažil som tu veľa skvelých okamihov, stal som sa kráľom strelcov vo Fortuna lige. Všetko mi ostane zaryté hlboko v pamäti. Odchod z dobrého klubu a dobrého mesta je vždy ťažký," povedal pre klubový web a dodal: "S chalanmi som sa rozlúčil. Ťažko sa mi lúči s takou skvelou partiou a ľuďmi, na ktorých som sa tešil každý tréning. Aarhus som si vybral aj vďaka rozhovoru s ich trénerom a ľuďmi v klube, od ktorých som cítil veľkú dôveru. Mám pocit, že je to pre mňa dobrý smer, kde sa môžem posúvať. Je to naozaj dobrý klub, ktorý mi má čo ponúknuť do ďalšej hráčskej kariéry."

K prestupu sa vyjadril aj športový manažér MŠK Žilina Karol Belaník, ktorý potvrdil aj dôvod, prečo hráč nenastúpil v prvom zápase Európskej konferenčnej ligy proti gruzínskemu FC Dila Gori: "Transfer bez európskeho zárezu bol jednou z podmienok. "Kurmin" prestupuje do dánskeho klubu Aarhus, ktorý bude hrať druhé kvalifikačné kolo Európskej konferenčnej ligy. Keďže rokovania prebiehali už dlhšie, dohodli sme sa, že nenastúpi v prvom kvalifikačnom kole za Žilinu, pretože potom by už Dawid nemohol nastúpiť v tejto súťaži za jeho nový klub. Dawid prejavil veľký záujem odísť do tohto klubu. Predtým boli v hre aj iné možnosti, ale tie sa nakoniec nezrealizovali."

"V priebehu nedele a pondelka sme sa dohadovali na finálnej verzii prestupu do Aarhusu. Ešte v sobotu absolvoval lekársku prehliadku a nič tak nebránilo tomu, aby sa prestup zrealizoval čo najskôr. Suma transferu je vzhľadom na aktuálnu situáciu na trhu pomerne zaujímavá, no obe strany sa dohodli, že čiastku nebudú zverejňovať. Z hľadiska budúcnosti máme v zmluve ukotvené určité percentá z potenciálne ďalšieho prestupu. Kurminovi ďakujeme za služby odvedené v žilinskom drese a na severe Európy mu prajeme veľa úspechov."