Policajti obvinili 64-ročného Žilinčana z trestného činu zabitia

Incident sa stal na chate v Rajeckých Tepliciach.

11. júl 2021 o 14:44 TASR

RAJECKÉ TEPLICE. Z trestného činu zabitia obvinil vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline 64-ročného Petra zo Žiliny.

Podľa hovorcu Krajského riaditeľstva v Žiline Radka Moravčíka mal napadnúť v piatok (9. 7.) na chate v Rajeckých Tepliciach 56-ročného muža, ktorý zraneniam podľahol po prevoze do nemocnice.

"Obvinený muž mal v piatok vo večerných hodinách na chate v katastri mesta Rajecké Teplice odsotiť 56-ročného muža, ktorý mal vojsť do chaty. Následne ho mal na zemi kopnúť do brucha a oblasti hlavy. Napadnutý muž utrpel zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice, žiaľ, podľahol," doplnil Moravčík.

Policajný vyšetrovateľ spracoval podnet na návrh na vzatie obvineného muža do väzby. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania, dodal krajský policajný hovorca.