Pavel Frankl: Na Národnú ulicu chceme vrátiť život

Masaryčke uškodilo, keď z ulice vysťahovali ľudí.

11. júl 2021 o 6:28 Branislav Koscelník

ŽILINA. Žilinčania jej nepovedia inak, ako Masaryčka. Obchodné korzo pri železničnej stanici sa za vyše sto rokov svoje existencie vždy prudko rozvíjalo, menilo charakter i funkcie. Za toto obdobie zmenila ulica svoj názov už osemkrát. Aj to svedčí o tom, že prepájacia ulica je neustále vo vývoji.

Dnes obsluhuje Národná ulica najmä návštevníkov Žiliny a turistov. Majiteľom a správcom historických domov to však nestačí. Chcú vytvoriť podmienky, aby ľudia nedávno zrekonštruovanou ulicou nie len prešli, ale sa aj tu zastavili a zdržali. Rozhodnutie mesta vrátiť letné terasy na Národnú je reakciou na iniciatívu tamojších podnikateľov, ktorá žiadala oživiť ulicu.

„Od majiteľov budov na Národnej ulici prišla požiadavka, aby sa na ulicu vrátil život. Aby ulica zmenila svoj charakter, treba dve dôležité veci. Umožniť ľuďom v nej bývať a vrátiť jej kolorit otvorením terás. Toto je začiatok cesty ako na Národnú vrátiť ducha mesta, aký tam bol kedysi a aký je na Bulvári alebo Mariánskom námestí,“ vysvetlil primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Potvrdil, že akýkoľvek záujem o vznik terás mesto podporí. „Nemáme vplyv na skladbu a zameranie prevádzok, ktorá dnes nie je úplne ideálna. Ak by prišla požiadavka na zmenu využitia budov smerom k bývaniu, čo by zmenilo charakter ulice, tak budeme ústretoví,“ podotkol primátor.

Mesto zrušilo letné terasy na Národnej ulici v roku 2013. Po rekonštrukcii pešej triedy už stoly na vynovenej dlažbe nechcelo a argumentovalo, že vonkajšie prevádzky by bránili pohybu ľudí.

Pavel Frankl je jedným z tých, ktorí s iniciatívou oživenia Masaryčky vyšli. Sám spravuje jeden z domov, prenajíma jeho historické priestory a dúfa, že ulica dostane nový impulz na rozvoj.

Dnes vníma verejnosť ulicu ako miesto, kde prevažujú ázijské obchody a rýchle občerstvenie. Stále miesto si tu našli ale aj služby ako napríklad kaderníctva, krajčírstva, kozmetiky, rôzne drobné opravovne. Ulici chýbajú kvalitné prevádzky, ale i obyvatelia, ktorí na Národnej budú mať trvalý pobyt. Z ulice totiž úplne vymizla rezidenčná funkcia. 72-ročný Pavel Frankl v rozhovore tvrdí, že novú kvalitu by jej mohli priniesť stáli obyvatelia a jedným z krokov vpred sú aj obnovené letné terasy.

Ako dlho ste zviazaný s Národnou ulicou?

Môj starý otec sa prisťahoval do Žiliny začiatkom 20. storočia. Podnikal, mal obchod v jednej z budov na vtedajšej Kossuthovej ulici. Počas Prvej svetovej vojny kúpil na ulici iný dom ktorý koncom dvadsiatych rokov minulého storočia prestaval a nadstaval. Franklovci teda pôsobia na tejto ulici už skoro 120 rokov. Ja som jediný z mojej generácie v rodine, ktorý zostal v Žiline. Domy tu boli postavené začiatkom minulého storočia na ceste medzi železničnou stanicou a centrom mesta. Mesto vlastne začínalo až cestou stúpajúcou okolo kostola na námestie - rínok. Na mieste dnešnej Národnej boli kapustné polia a pod kopcom do mesta bolo aj niekoľko jazierok. Všetky domy boli postavené ako obytné, ale v prízemí mali obchodné priestory.

Dnes sa domy na Národnej využívajú na podnikanie, nachádzajú sa v nich obchody, kancelárie a prevádzky služieb. Býva v nich ešte niekto?

Treba si uvedomiť, že rozhodnutím zo šesťdesiatych rokov 20. storočia sa rozhodlo mesto vysťahovať ľudí z Národnej ulice. Dnes sa nám to javí ako nešťastné rozhodnutie, ale treba si uvedomiť, že stav domov nebol dobrý. Ulica nebola plynofikovaná, domy boli vykurované prevažne uhlím, ktoré bolo treba vynášať z pivnice, vodovodné potrubia boli v mnohých prípadoch ešte olovené. Vtedy sa ešte stále budovalo sídlisko Hliny, kde bolo bývanie oveľa komfortnejšie. Ulica SNP strácala náboj hlavnej ulice v meste z hľadiska bývania, pretože bývanie tu bolo často za trest. Ľuďom vtedy tvrdšie, či mäkšie odporučili, aby sa presťahovali. Mesto potom domy prenajalo pre organizácie a národné podniky, ktoré mali v obchodných priestoroch svoje prevádzky. Tie na rozdiel od mesta už mali prostriedky, aby domy zveľadili a vedeli sa postarať aj o ich údržbu lepšie ako mesto.

Čo spôsobilo toto rozhodnutie vysťahovať z ulice ľudí?

Na jednej strane to pomohlo domom, no ulici nie, pretože sa vyľudnila. Cez deň to tu žilo, ale večer centrum mesta akoby vymieralo. Kedysi, za mojej mladosti, od námestia až po stanicu korzovali ľudia, boli tu rušné obchody a mesto žilo. Aj výstavba obchodného domu PRIOR priniesla oživenie do tejto časti mesta. Takto to fungovalo do revolúcie. Po nej v rámci reštitúcií získali časť domov ľudia naspäť do svojho vlastníctva a iné domy kúpili podnikatelia od mesta či štátu do súkromných rúk. Domy sa vo veľkom opravovali, prerábali, ulica začala hrať farbami. V deväťdesiatych rokoch bol na trhu obrovský nedostatok kancelárskych a obchodných priestorov. Nebolo problém nájsť nájomcu, čo sa teraz už nedá povedať.

Dnes sa ulica akoby nevedela nájsť. Aké trendy ovplyvňujú jej zameranie?

V posledných rokoch sa situácia mení. Je oveľa väčší dopyt po bývaní, ako po kancelárskych priestoroch. COVID nás naučil pracovať z domu, banky i ďalšie inštitúcie už nepotrebujú toľko priestorov. Vnímam tendenciu vrátiť časť plochy na bývanie, čo je pozitívne. Má to však niekoľko háčikov. Ak chcete ponúknuť byt, nevyhnutne potrebujete parkovacie miesto. Niektoré domy nemajú parkovacie priestory a navyše majú prístup do budovy len z Národnej, ktorá je autám neprístupná. Tie domy, ktoré majú dvory, tam je to jednoduchšie. V centre mesta nie je parkovisko, v ktorom by potenciálny nájomník mohol zaparkovať. V okolí ulice už nie je vybavenosť pre rodiny s deťmi. Vo svete je v centrách miest bývanie všade drahšie a problémy sú podobné ako v Žiline. Treba sa poučiť ako to robia inde, ale ten, kto chce bývať v centre, musí počítať s takýmito obmedzeniami.

O ulici a jej vývoji viete svoje. Poznáte je problémy, limity i potenciál. Vyšli ste s iniciatívou oživenia Masaryčky. V čom môže byť atraktívna?

Tým, že už nie je len spojnicou medzi stanicou a centrom mesta, ale dnes spolu vytvára centrum, má a bude mať vždy potenciál. Obchodný charakter ulice stratil časť významu tým, že v Žiline vyrástli dve obchodné centrá v strede mesta. Národná ulica sa tak stala prechodnou do mesta a k nákupným centrám, ktorým nedokáže konkurovať. Národná ulica ešte na tom nie je tak zle, ale v minulosti živé bočné uličky, kde boli malé obchody a prevádzky, sú na tom podstatne horšie, pretože ľudia tam takmer už nezablúdia. Aby Národná nebola len priechodnou ulicou, aby sa tu ľudia aj zastavili tak, ako to vidíme na Mariánskom námestí, či Bulvári, vznikla požiadavka vrátiť letné terasy na ulicu a tým tu pozdržať ľudí. Chceme jej vrátiť život aj prostredníctvom terás. Skladbu obchodov mnohí kritizujú, ale ponuka a dopyt generujú cenu za prenájom priestorov. Cena nie je vždy rozhodujúca a niektorí prenajímatelia hľadia aj na to, aby získali spoľahlivých dlhodobých nájomníkov, aby si dom udržal nimi požadovaný štandard.

Predpokladáte, že keď sa ulicu podarí oživiť, že sa zmení aj skladba obchodov a prevádzok podobne, ako napríklad na Bulvári?

Problematika Národnej ulice je trochu zložitejšia. Keď som bol mladý, Žilinčania z „horného mesta“ sa zdržiavali na Mariánskom námestí, na Masaryčku už chodili menej. Ulica slúžila „dolnému mestu“, ale najmä pre cezpoľných a turistov, ktorí sa do Žiliny doviezli vlakom alebo autobusom. Tým, že v tejto lokalite teraz býva málo obyvateľov, ľudia sa tu nezdržiavajú, podvečer ulica utíchne. Nachádzajú sa tu prevádzky najmä pre tých, ktorí sa po ulici len presúvajú. Naopak Bulvár má výhodu, že v jeho spádovej oblasti býva množstvo ľudí.

Komu napadlo vyjsť s iniciatívou oživenia Národnej ulice?

S majiteľmi domov sa stretávame, poznáme sa, vieme, aké sú tu problémy. Zhodli sme sa na tom, že by bolo dobré listom osloviť mesto, aby sa na ulicu vrátili terasy a na radnici sme našli otvorené dvere. Reakcia mesta bola kladná, úrad povolil prevádzku terás za rovnakých podmienok, aké sú v iných častiach centra Žiliny. Všetky terasy majú jednotný dizajn, rovnaké slnečníky a vyzerá to lepšie, ako kedysi. Za mesiac vyrástli štyri terasy a verím, že ich bude viac.

Letné terasy fungujú. Čo ďalej?

Zástupcovia majiteľov, správcov, ale i nájomcov boli pred niekoľkými dňami pozvaní na stretnutie s primátorom a hlavným architektom mesta. Debatovali sme o budúcnosti ulice, čo sa dá urobiť pre jej oživenie. Jedna z možností spočíva v prerobení časti kancelárskych priestorov na byty. Bude to však dlhodobý proces, pretože pôjde o pomerne veľké investície. Problém je, ako som už spomenul, aj parkovanie. Keby sa podarilo časť budov prebudovať, život by sa tu vrátil.

Neobávate sa, že keď sa na ulicu vráti život, ľudia budú požadovať viac pokoja? Pritom obchodníkom naopak vyhovuje väčší ruch.

Určite je to problém. Len si predstavte, keď sú Staromestské slávnosti, žije to tu od rána do noci. Prekáža to ľuďom, ktorí bývajú na Hlinkovom námestí, alebo Sade SNP. Treba hľadať kompromis. Ľudia si musia uvedomiť, kam idú bývať, obchodníci musia dodržiavať nočný kľud.

Národná ulica sa veľmi dynamicky rozvíjala počas viac ako storočnej histórie, veľmi často sa menil jej charakter. Akú máte vy predstavu o jej smerovaní?

Treba hľadať kompromis. Musí tu byť život, ktorý na začiatok posilnia terasy. Masaryčke ale veľmi uškodilo to, že tu prestali bývať ľudia. Ľudia by sa tu mohli v rozumnej miere opäť nasťahovať. Dnešný stav, že sa na poschodiach budov nachádzajú takmer výhradne kancelárie a služby, pričom ulica večer zomiera, treba určite zmeniť. Terasy sú nateraz najjednoduchším riešením, ktoré bude generovať ďalšie riešenia. To nie je otázka roka, alebo dvoch. Je dobré, že sa veci začali hýbať.