O 198 nehôd menej. Zo všetkých krajov zaznamenal Žilinský najvýraznejší pokles nehodovosti

Najviac tragických nehôd evidujú na cestách Nitrianskeho kraja.

8. júl 2021 o 10:37 SITA

ŽILINA. Na cestách Žilinského kraja zaznamenala polícia od začiatku roka 702 dopravných nehôd. Je to o 198 nehôd menej ako v porovnateľnom období vlaňajška. Podľa štatistík odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru SR tak dopravná nehodovosť v Žilinskom kraji zaznamenala spomedzi ôsmich slovenských krajov medziročne najvýraznejší pokles, a to o 22 percent.



Za prvých šesť mesiacov kalendárneho roka 2021 evidovali na cestách Žilinského kraja deväť smrteľných nehôd. Najtragickejší bol jún, keď k dovtedajším štyrom obetiam pribudlo ďalších päť. V porovnaní s vlaňajšou prvou polovicou roka je celkový počet obetí dopravných nehôd výrazne nižší, keďže v roku 2020 o tomto čase už polícia evidovala 27 vyhasnutých životov.



Polícia na Slovensku zaznamenala od 1. januára do 4. júla 5 322 dopravných nehôd, pri ktorých 88 ľudí zomrelo a ďalších 298 sa ťažko zranilo. Najviac tragických nehôd evidujú na cestách Nitrianskeho kraja, kde vyhaslo 19 ľudských životov, 15 obetí evidujú v Košickom kraji.