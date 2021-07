Zaočkovanosť v ŽSK sa pohybuje na úrovni 34 percent. Najnižšia je na Kysuciach

V čakárni je 6000 záujemcov.

7. júl 2021 o 14:35 TASR

ŽILINA. V Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) naďalej funguje 15 očkovacích centier, ktoré dokážu týždenne ponúknuť viac než 24.000 miest. V čakárni je 6000 záujemcov, zaočkovanosť v regióne sa aktuálne pohybuje na úrovni 34 percent a najnižšia je na Kysuciach. Po utorkovom (6. 7.) rokovaní zastupiteľstva ŽSK o tom informovala hovorkyňa samosprávneho kraja Lucia Lašová.

"Aby sme zvýšili percento zaočkovaných, plánujeme zriadiť vakcinačnú linku, ktorá bude vyrážať do najmenej zaočkovaných regiónov," uviedla riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.

Článok pokračuje pod video reklamou

ŽSK prevádzkoval podľa hovorkyne od novembra 2020 do 30. júna päť mobilných odberových miest v Kysuckom Novom Meste, Bytči, Liptovskom Hrádku, Liptovskom Mikuláši a Turčianskych Tepliciach. "Kraj plánuje otvoriť mobilné odberové miesta (MOM) v lokalitách, kde si to situácia bude vyžadovať. V zmysle národnej stratégie sa MOM zamerajú na PCR testovanie, hradené zo zdravotného poistenia aj komerčne," uviedla Lašová s tým, že ŽSK bude pokračovať aj vo výjazdoch do obcí, miest a bude očkovať aj u veľkých zamestnávateľov v kraji.