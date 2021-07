S futbalom v Rajci to nevidí ružovo. Michal Drahno hodnotí vypadnutie klubu do piatej ligy

FK Rajec bol najhorším tímom štvrtej ligy.

9. júl 2021 o 18:46 Matej Martinčo

RAJEC. Futbalisti Rajca sa po troch rokoch lúčia so štvrtou ligou. V skrátenej porcii trinástich zápasov nazbierali zverenci Michala Drahna iba päť bodov a vypadli tak o súťaž nižšie. Práve s trénerom FK sme sa spojili a pozreli sa na príčiny vypadnutia takmer šesťtisícového mesta.

Práve skončená sezóna bola špecifická. Kvôli pandemickej situácii sa jesenná časť nedohrala a dlho sme nevedeli, čo s dedinským futbalom bude. Postupne sa nakoniec spustili tréningy, ale už nezostal čas na to, aby sa sezóna dohrala kompletná. Po odohraní jej polovice sme spoznali postupujúcich aj vypadávajúcich. Čierny Peter vo štvrtej lige zostal v rukách Rajca.

„Bol to špecifický ročník, keďže sa súťaž dlho prekladala. Nezastihlo nás to v práve najlepšej forme a rozpoložení, keďže viacero hráčov sme mali dlhodobo zranených. Boli to Martin Kordiš a v posledných kolách Peter Hájek či Ján Paulini, ktorý si zlomil ruku. Vypadol nám aj Daniel Hnát, ktorý mal problémy s chrbticou,“ povedal na začiatok nášho rozhovoru Michal Drahno s tým, že niektorí chalani odišli za prácou do zahraničia.

V uzamknutej časti sa dozviete toto: Či si Michal Drahno myslí, že by sa Rajec zachránil, ak by sa súťaž odohrala kompletná Čo bolo podľa neho najväčšou príčinou vypadnutia Či sa podľa neho chalani počas dlhej prestávky udržiavali vo forme Čo povedal na adresu hrozného skóre 13:44 Kto bol podľa Michala Drahna najlepšie pripraveným futbalistom v dohrávkach Aký bude cieľ Rajca v piatej lige Ako to vidí s budúcnosťou na trénerskej stoličke v Rajci Ako okomentoval rozhodnutie zväzu a realizovanie postupov a zostupov

Výhovorky neobstoja

O vypadnutí sa z veľkej miery rozhodlo na jeseň, kedy Rajec ani raz nevyhral a s dvomi bodmi sa krčil na dne tabuľky. „Žiadna výhovorka neobstojí. Na čo tento tím mal, tak sme obstáli aj v tabuľke.