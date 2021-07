Oslavovali až do rána. Zbyňov chce byť v II. triede tímom, kde sa nechodí vyhrávať

Po rokoch bez futbalu prišiel prvý úspech.

11. júl 2021 o 17:26 Matej Martinčo

ZBYŇOV. V sezóne 2015/2016 futbalisti Zbyňova predčasne odstúpili z tretej triedy. V obci z Rajeckej doliny sa mužský futbal nehral takmer tri roky. Za jeho znovuzrodením stál Peter Martinka. Po troch rokoch od reštartu sa hráči TJ v predposledný júnový víkend radovali z veľkého úspechu – postupu do druhej triedy.

Skontaktovali sme sa s vedúcim TJ Zbyňov 47-ročným Romanom Uríkom. Ten má síce na starosti mládež, ale v uplynulom ročníku stále nastupoval aj za mužov. „Peter Martinka chcel, aby sa u nás opäť hral futbal. Z jeho iniciatívy sa to všetko začalo. Usmerňoval som ho a pomáhal mu. Chalani, ktorí po našom konci chceli hrávať, nastupovali za Babkov či Kunerad. Keď mohli hrávať v okolitých obciach, tak prečo nie opäť u nás. Poskladal sa dobrý kolektív, ktorému sa podarilo postúpiť. Som rád, že sa nám podaril takýto úspech. Veľmi dlho sa v Zbyňove nestalo, že by muži postúpili,“ povedal nám na úvod.

Roman Urík zo začiatku neveril, že by sa reštart futbalu v Zbyňove mohol podariť. Bol totiž súčasťou partie, ktorá sa pred šiestimi rokmi odhlásila zo súťaže. „Prihlásite sa, je veľký boom a zrazu sa stane, že viacero chalanov nemôže chodiť na zápasy. Z dvadsiatich je desať a už sa to len dohráva. Našťastie nám to vydržalo, aj keď niektoré zápasy boli na hrane, hlavne v nedohranej sezóne,“ vravel.

Oslavy až do rána

Pred plánovanými dohrávkami mal Zbyňov postup vo vlastných rukách. Proti Babkovu a Terchovej musel zvíťaziť, čo sa mu aj podarilo. Druhého menovaného súpera zdolal presvedčivo 4:0. Domácim pomohol rýchly gól Martina Miškovského zo siedmej minúty. Aj keď hostia Zbyňov v druhom polčase mierne zatlačili, skórovať sa im nepodarilo. Naopak, domáci Bohdal, Baraník a Sandanus ešte prikrášlili domáce víťazstvo.