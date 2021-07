Absolvent newyorskej univerzity Jakub Petráš prežil bronzovo-striebornú sezónu

Rodák z Rajca prežil u našich západných susedov úspešný ročník.

19. júl 2021 o 17:59 Matej Martinčo

Jakub Petráš (v bielo-modrom) prežil v Kolíne úspešnú sezónu. Aj on svojimi výkonmi pomohol vyrovnať klubové maximum z roku 2012. V lige nevynechal ani jeden duel. (Zdroj: Archív J. P.)

ŽILINA. Jakub hviezdi na palubovkách, Samuel zase v bráne MŠK Žilina. Reč je o bratoch Petrášovcoch z Rajca. So starším zo súrodeneckej dvojice sme sa spojili, aby sme sa obzreli za jeho prvou zahraničnou sezónou v Českej republike, kde hájil farby klubu BC Geosan Kolín.

Veľkým fanúšikom basketbalu meno Jakub Petráš určite niečo hovorí. V pár zápasoch sa predstavil aj v Žiline. V sezónach 2018/2019 a 2019/2020 si totiž obliekal dres klubu MBK Baník Handlová. Na jar minulého roka sa mu skončila zmluva a tak sa rozprával so svojím agentom, kde by sa mohol ďalej posunúť. Väčšinou sa mu hrnuli ponuky zo Slovenska. Nakoniec sa mu však naskytla možnosť hrať v najvyššej českej súťaži a túto ponuku neodmietol.

Krok vpred

„Pre mňa ako profesionálneho športovca išlo o prvý zahraničný angažmán. Čakal som, že to bude náročné, keďže českú ligu hrá dvanásť mužstiev. Je to vyspelejšia a o čosi výraznejšia liga oproti slovenskej a taktiež v nej pôsobia výborní hráči. Bol to pre mňa krok vpred. Očakávania boli z mojej strany veľké,“ povedal na úvod spoločného rozhovoru.

V mužstve Kolína sa tak stal jedným zo štyroch zahraničných hráčov. Okrem neho pôsobili v tomto klube ešte Belgičan Francis Fernand Torreborre a Američania Devante Rashad-Keith Wallace a Lee Edward Skinner. „Očakávalo sa odo mňa, aby som podával ako zahraničný hráč stabilné výkony. Po pár týždňoch som sa však cítil ako doma. Bol som v pohode, chalani mi pomohli. Bol som rád a zároveň spokojný za to, kde som sa dostal,“ povedal nám Petráš.

Čuch stratil, chuť zostala

Začiatok sezóny bol však pre zverencov Miroslava Sodomu ako zo zlého sna. 11. septembra začali Medvede ročník prehrou 78:61 v Brne. Po tomto dueli však museli nastúpiť do karantény. „Po návrate z Brna nám bolo oznámené, že v mužstve mali troch alebo štyroch nakazených hráčov. Ani nám sa koronavírus nevyhol, štyria sme boli pozitívni,“ vravel Jakub Petráš s tým, že ochorenie covid-19 sa nevyhlo ani jemu. „Bol som na byte a v priebehu štrnástich dní som sa s nikým nestretával. U mňa sa koronavírus prejavil tak, že v jeden deň som mal horúčky – okolo 37, 38. A o tri dni neskôr som stratil čuch. Chuť mi zostala,“ popísal priebeh ochorenia.

Počas mesiac trvajúcej karantény sa však stihol dať do poriadku a 11. októbra nechýbal pri výhre 89:79 s mužstvom Svitavy. Po tomto dueli však nasledovala povinná prestávka pre všetky mužstvá. Vláda Českej republiky totiž pre zhoršujúcu sa situáciu prerušila všetky športové podujatia. „Vedeli sme, že s touto pandémiou bude trošku problém a určité opatrenia sa budú musieť zaviesť. Vôbec sme však nečakali, že za prvé dva mesiace sa nám až dvakrát preruší sezóna,“ doplnil.

Postupne sa rozbehli

Súťaž sa opäť rozbehla 13. novembra. Mužstvo Kolína čakal nahustený program, keďže už predtým musel nútene vynechať pár kôl. V priebehu 36 dní odohrali Kolínčania 11 zápasov.