Skvelá správa pre Kuneradský zámok. Na rekonštrukciu zhorenej strechy prispeje štát

Už štvrtá strecha v pomerne krátkej histórii Kuneradského zámku bude rešpektovať všetky jeho éry.

5. júl 2021 o 5:58 Branislav Koscelník

KUNERAD. Zámok v Kunerade, ktorý výrazne poškodili dva novodobé požiare, je podstatne bližšie k svoje záchrane. Z dotačného programu Obnovme svoj dom získa 600-tisíc eur, ktoré výrazne pomôžu zabezpečiť financovanie rekonštruckcie strechy.

Noví majitelia niekdajšieho poľovníckeho zámku Škottovci na jar po mesiacoch prípravy a splnení náročných podmienok podali do programu Ministerstva kultúry žiadosť a dnes mohli oznámiť skvelú správu.

„Sme nesmierne poctení a vďační, že komisia programu nás spomedzi 42 naozaj skvelých projektov vybrala ako jedných z iba siedmich úspešných. Pridelili nám 600-tisíc eur, ktoré pokryjú približne dve tretiny nákladov na strechu. A my sme o obrovský krok bližšie k tomu, aby tento romantický zámok opäť ožil,“ podelili sa o svoju radosť majitelia viac ako storočného zámku grófa Valentina von Ballestrema.

Až doposiaľ do záchrany a obnovy historického objektu investovali iba vlastné úspory. Jana Škottová nedávno v rozhovore pre MY Žilinské noviny priznala, že získanie dotácie z Ministerstva kultúry na komplexnú rekonštrukciu zložitej strechy by veľmi pomohlo postaviť zámok z popola.

„Len strecha má rozpočet vyše milión eur. Takú komplikovanú a jedinečnú s dvoma podlažiami v jej útrobách, veľkým spádom, vyše štyridsiatimi vikiermi rôznych tvarov a piatimi vežičkami nemá žiaden iný zámok na Slovensku. Aj položenie krytiny z bridlice bude veľmi nákladné,“ upozornila.

Už štvrtá strecha v pomerne krátkej histórii Kuneradského zámku bude rešpektovať všetky jeho éry – tvarom bude takmer rovnaká, ako ju po vojne navrhol známy architekt Ferdinand Čapka. Krytinou, prírodnou modrošedou bridlicou, bude zase pripomínať pôvodnú, Ballestrémovskú. Táto pôvodná strecha vyhorela v roku 1944 počas Slovenského národného povstania.

Po druhej svetovej vojne bol zámok znárodnený a pri príprave jeho rekonštrukcie padlo rozhodnutie použiť ako krytinu plech natretý na červeno.

„Pamiatkari nás hneď na prvom stretnutí upozornili, že je potrebné sa vrátiť naspäť k pôvodnému historického vzhľadu, a teda šedej. Zachovanie histórie bol dôvod, prečo sme sa do celého projektu vôbec pustili, preto nás dlho presviedčať nemuseli,“ potvrdili Škottovci.

Zámok, ktorý mal slúžiť ako letné sídlo na poľovačky pruských a rakúskych cisárov, je už dnes statický stabilizovaný, z múrov neubúda a objekt chráni dočasná strecha. Ak sa podarí obnova objektu z roku 1916, priestory by mali opäť otvoriť pre verejnosť.

„Teraz nás čaká verejné obstarávanie na dodávateľa strechy, ktoré by malo byť ukončené do konca novembra. Ak všetko prebehne v poriadku, na zámku začne rásť strecha už budúcu jar,“ doplnila Jana Škottová.