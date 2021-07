Tiso rozdeľuje Varín. Zastupiteľstvo sa zmenilo na frašku

Lenka Ticháková o snahe premenovať Tisovu ulicu

Prečo ste sa začali tak výrazne angažovať za premenovanie ulice?

Sme jediná obec na Slovensku, ktorá má ulicu pomenovanú po človeku, ktorý bol odsúdený za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a vlastizradu. Ulice majú byť pomenované po osobnostiach, ktoré sa zaslúžili o dobré meno našej krajiny doma aj v zahraničí. V občianskom preukaze mám zapísanú túto ulicu a mnohokrát sa mi stalo, že pri diktovaní adresy sa ľudia čudovali, že takáto ulica vôbec existuje. Pred vojnou žilo vo Varíne 25 židovských rodín. Po vojne sa domov nevrátil nikto. V kronike obce je zaznamenané, že občania Varína si tu žili spokojne a navzájom si pomáhali. Aj z tohto hľadiska vnímam pomenovanie ulice po Tisovi ako neúctu voči ľuďom, ktorí prišli o život počas vojnového obdobia, kde Jozef Tiso zastával vysoké štátne funkcie a mohol ovplyvniť dianie počas tohto obdobia - no nič neurobil. Bol podporovateľom zákonov, ktoré občanov našej krajiny zbavovali základných ľudských práv a boli poslaní do koncentračných táborov pre istú smrť. Som veriaca a snažím sa na osobu Jozefa Tisa pozerať objektívne - po preštudovaní mnohých materiálov ohľadom obdobia prvého Slovenského štátu a jeho predstaviteľov som mala jasný názor na osobu Tisa. Ale chcela som poznať odborné stanoviská štátnych inštitúcií, ktoré na základe faktov zhodnotia osobu Jozefa Tisa. Po preštudovaní odborných stanovísk môžem konštatovať len jedno - Jozef Tiso si nezaslúži žiadnu ulicu.

Aké emócie vaša iniciatíva prináša u obyvateľov Varína a ulice Dr. Jozefa Tisa?

Rozdelila by som to asi na tri skupiny - prvú skupinu tvoria občania, ktorí majú problém s touto ulicou a podporujú ma v mojej aktivite. Druhú skupinu tvoria občania, ktorým nevadí takáto ulica - dokonca sa nájdu aj takí, ktorí sú na to hrdí. Tretiu skupinu tvoria občania, ktorým je to v podstate jedno - o históriu sa nezaujímajú. Občania žijúci na Tisovej ulici - tých by som tiež rozdelila do troch skupín - niektorým to vadí, niektorým to nevadí a niektorým je jedno, akú majú ulicu v OP.

Prečo je vo Varíne táto téma vnímaná kontroverzne a rovnako osobnosť Jozefa Tisa?

Sama som prekvapená z niektorých občanov, zvlášť tých, o ktorých som si myslela, že ako veriaci sa budú snažiť vo svojom živote hľadať pravdu a túžiť po spravodlivosti. Úprimne mi je veľmi ľúto, že niektorí občania ma kvôli tejto aktivite začali vnímať ako nepriateľa - dokonca mi bolo povedané, že ak sa mi táto ulica nepáči, mám sa odsťahovať. Ale som presvedčená o tom, že konám správne a snažím sa iba o spravodlivosť. Veľakrát som premýšľala nad tým, prečo niektorí naši občania majú potrebu obhajovať Tisu a obdobie prvého Slovenského štátu. Napadajú ma dve veci. Prvá je tá, že niektorí rodičia, starí rodičia, ktorí žili v tom období, si síce možno uvedomovali, že niečo nie je v poriadku, ale ich sa rôzne perzekúcie netýkali, tak to neriešili. Informačných zdrojov bolo veľmi málo. Boli jedny vládne noviny, ktoré uverejňovali iba tie články, ktoré schválila vláda. Málo ľudí malo rádio - čiže informovanosť obyvateľstva bola jednostranná a neobjektívna. Druhou vecou je fakt, že odchodom 25 židovských rodín sa niektorí občania obce dostali k majetkom, ktoré tu zanechalo 25 židovských rodín, keď boli deportovaní do koncentračných táborov. Príbehy z tohto obdobia sa počúvali veľmi ťažko a vždy, keď si spomeniem na rozprávanie o tom, ako občania čakali na voze (vedeli, že idú do koncentračných táborov) a boli svedkami toho, že niektorí z občanov pred ich očami vynášali ich majetok, príde človeku veľmi ľúto, čoho boli niektorí ľudia schopní. Pri predstave, že by som žila v tom období, mám jasno, ako by som sa ja zachovala - patrila by som do skupinky tých, ktorí by sa snažili pomôcť židovským občanom. Svedomie by mi nedovolilo, prizerať sa a nič neurobiť.