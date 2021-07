Po požiari do horšieho. Obyvatelia Bratislavskej si museli vyrovnať dlhy

Vedenie mesta tvrdí, že všetky rodiny dostali byty adekvátnej kvality.

2. júl 2021 o 5:50 Branislav Koscelník

ŽILINA. Už aj posledné dve rodiny sa odsťahovali z núdzového bývania v telocviční bývalej Základnej školy na Hollého ulici v Žiline. Tridsaťpäť ľudí z Bratislavskej ulice v Žiline dostalo dočasnú strechu nad hlavou po tom, ako pred vyše mesiacom pri nočnom požiari zhorela strecha a podkrovie v bytovom dome pri železničnej trati.

Daniel Rác so svojou manželkou a piatimi deťmi sa mohol konečne po mesačnom nedobrovoľnom azyle, ktorý strávili v šatni, presťahovať do novoprideleného bytu na Bratislavskej ulici.

Priznal, že keď vstúpili do bytu, dôvod na oslavu nemali. Očakával, že nové bývanie pre čoskoro osemčlennú rodinu bude mať vyšší štandard. Rácovci sa tak aj po presťahovaní tiesnia v jednoizbovom sociálnom byte bez kúpeľne.

Mesto dalo byt na treťom poschodí opraviť, vymenili podlahu i kuchynskú linku, no podľa Daniela majú celý čas otvorené vchodové dvere, pretože sú tak poškodené, že sa nedajú zavrieť.

„Hodili nás tam ako prasatá a nehľadeli ani na psychiku, ani na deti. Ledva ťažko sme ušli z toho požiaru a máme sa ešte horšie, ako vtedy. Tiež to bolo v bývalom byte zlé, ale za päť rokov som si zvykol. Aj keď vedeli, v akých podmienkach žijeme, deti chodia do školy bez hygieny, bez sprchy,“ posťažoval si 35-ročný Daniel, ktorý pri nočnom požiari zalarmoval a zachraňoval susedov.

Vyzvali na uhradenie dlhov

Primátor mesta Žilina Peter Fiabáne zareagoval, že všetky rodiny dostali byty adekvátnej kategórie, kvality a rozmerov.

„Nikto nedostal nič nadštandardné, dostali bývanie adekvátne tým podmienkam, v ktorých boli pred požiarom aj čo sa týka plochy, aj kategórie bytu. Chcem zdôrazniť, že našou povinnosťou bolo postarať sa o ľudí. Mesto je tu na to, aby v rámci svojich kompetencií pomáhalo a bolo schopné pomáhať,“ podotkol Peter Fiabáne.

Zo šiestich postihnutých rodín sa dve pomerne rýchlo po požiari mohli nasťahovať do nového bytu. Mali totiž všetky záväzky voči mestu uhradené. U ďalších evidovalo mesto nedoplatky za nájomné, či komunálny odpad. Malo podmienku, že všetci si musia svoje pozdĺžnosti vyriešiť, ak chcú náhradné bývanie.

„Rodiny boli vyzvané, aby si veci dali do poriadku, pretože podľa VZN nemôžu byť dlžníci mesta. Nemohli sme ľuďom dávať planú nádej, že keď im vyhorí byt, že dostanú lepší aj napriek tomu, že si neplnia povinnosti. Takýmto spôsobom nechceme postupovať,“ ozrejmil žilinský primátor.

Vytvoria nové byty

Danielovej rodine pomohli dlhy zaplatiť ľudia z kresťanskej komunity a rehoľné sestry. Nie je preto nadšený, že kúpať sa môžu len v lavóre a spia pri otvorených dverách. Bude si však musieť zvyknúť. Mesto už nechce po plánovanej rekonštrukcii vyhoreného domu vrátiť podnájomníkov do svojich pôvodných bytov.

„Máme dva statické posudky, z ktorých sme sa rozhodli, že ideme do čiastočnej sanácie budovy. Odstránime krov a stropy. Pri čiastočnom búraní sa ukáže, v akom stave sú steny. Nie je našim zámerom bytovku zbúrať. Našim zámerom je zrekonštruovať a dokonca zvýšiť počet bytov. Uvažujeme, že do podkrovia by sme umiestnili dva až tri byty, aby sme zvýšili kapacitu štandardu, ktorý je priamo úmerný tejto lokalite,“ načrtol plány Peter Fiabáne s tým, že do zrekonštruovaného domu chcú premiestniť ľudí, ktorí žijú v unimobunkách.

„Našim zámerom je, aby sme ľudí z unimobuniek, ktoré stoja ešte od minulého požiaru, presťahovali, lebo je to nedôstojné, ale za podmienky, že si budú plniť svoje záväzky,“ trvá na schválených podmienkach.