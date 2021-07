Pre unikátny obraz sa mimoriadne zídu žilinskí mestskí poslanci

Dielo vystavovali len dva razy.

1. júl 2021 o 17:58 Branislav Koscelník

ŽILINA. Jedno z najcennejších diel Štefana Straku Obecná rada zrejme na čas opustí malú zasadaciu miestnosť historickej radnice v Žiline. Olejomaľba z roku 1926, na ktorej autor zachytáva stretnutie politikov, je neprístupná zraku verejnosti. Naposledy bola vystavená v roku 1987.

Obraz rodáka z Trenčianskej Teplej chce vystaviť Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Už 8. júla sprístupní výstavu venovanú Štefanovi Strakovi. Výstava by mala trvať do 25. septembra a do vtedy si chce trenčianska galéria dielo od mesta Žilina zapožičať.

35-tisícové dielo

Žilinská samospráva sa však chce poistiť a požičanie cenného obrazu si dá odobriť poslancami mestského zastupiteľstva. V najbližších dňoch tak mesto zvolá poslancov, ktorí majú tento zámer odobriť online hlasovaním.

„Vzhľadom na skutočnosť, že obraz Štefana Straku s názvom Obecná rada je jeho najviac ceneným dielom, jedným z najväčších jeho plátien a že bolo relatívne nedávno profesionálne zreštaurované, možno jeho všeobecnú hodnotu určiť sumou vo výške 35-tisíc eur,“ poskytol hovorca mesta Vladimír Miškovčík vyčíslenie znaleckej hodnoty diela.

Dvakrát vystavované dielo

Olejomaľba Obecná rada vznikla v roku 1926 a po prvýkrát bola vystavená na XII. výstave Spolku slovenských umelcov v Žiline v máji 1927. Podľa informácií kurátorky výstavy Radky Nedomovej, kritika na obraz zareagovala veľmi pozitívne a predstavitelia mesta Žilina sa rozhodli dielo kúpiť.

Odvtedy bolo vystavované iba dva razy, a to v októbri 1931 v Prahe na Výstave Slovenského umenia, ktorú pripravil Spolok slovenských umelcov v Prahe v budove Mánesa a v roku 1987 v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne.



„Námet skupinového portrétu je v modernom slovenskom maliarstve ojedinelý – priznám sa, že ďalší príklad nepoznám. Nevedno, čo pre Straku bolo podnetom, ale môžeme sa iba domnievať, že inšpiráciu našiel v niektorom z diel predchádzajúcich storočí, ktoré tak obdivoval v niektorom z múzeí alebo v niektorej z galérií v Prahe, Budapešti alebo v Ríme, Paríži či v Drážďanoch počas niektorej zo svojich študijných ciest Európou,“ povedala Radka Nedomová.

Podotkla, že olejomaľba je zaujímavá tiež svojou technikou, ktorá sa vracia k starším postupom, známym z diel holandského barokového maliarstva 17. storočia - Rembrandt Harmenz van Rijn alebo Frans Hals, respektíve českého baroka - Peter Johann Brandl.

Tragická smrť Štefana Straku

V zbierke Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne sa zachovala prípravná olejová štúdia Obecnej rady.

Prípravou na toto dielo bola aj séria portrétov jednotlivých členov obecnej rady, ktorých mená poznáme vďaka prvému monografistovi Štefana Straku Jozefovi Pospíšilovi: starý Belko, starosta Masaryk, Knápek, Rekem, Dobiáš, Masár. Spoznávame ich aj na ďalších Strakovych obrazoch s názvami Modliaci sa sedliak, Štúdia hlavy sedliaka, Na zdravie a iných.

Aktuálne pripravovaná výstava v Trenčíne má podtitul Tragická smrť slovenského maliara. Štefan Straka tragicky zomrel vo veku 33 rokov, keď ho 25. januára 1932 v Bratislave na dnešnom Americkom námestí zrazilo auto.