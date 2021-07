V Bytči si kalich horkosti vypili do dna. Tréningová účasť bola katastrofa, hovorí tréner

Futbalisti Bytče boli v skrátenej sezóne 2020/2021 najhorším mužstvom piatej ligy.

2. júl 2021 o 18:49 Matej Martinčo

Tímová fotka MFK Bytča pred začiatkom sezóny 2020/2021. Vladimír Kuťka prišiel k mužstvu po piatom kole, keď nahradil Miroslava Barčáka. Podľa jeho slov bola účasť na tréningových jednotkách katastrofálna a najväčšou mierou sa zaslúžila o zostup tímu do prvej triedy. (Zdroj: FB MFK Bytča)

BYTČA. V sezóne 2017/2018 pôsobili futbalisti Bytče ešte vo štvrtej lige, posledné tri roky hrali piatu ligu. Skrátený ročník však hráčom MFK vôbec nevyšiel a tak došlo k tomu najhoršiemu – vypadnutiu do prvej triedy.

Bytča obsadila v tabuľke poslednú priečku so ziskom šiestich bodov. Po domácom výprasku 1:6 od Kotešovej vymenila trénera – Miroslava Barčáka nahradil Vladimír Kuťka. Ani pod jeho pôsobením sa však progres nedostavil. „Pre každého, kto hrá futbal, to bola veľmi zvláštna sezóna. Hodnotiť takýto krátky ročník je veľmi náročné. Z dohrávok súťaží mám veľmi zvláštne pocity. Stále hovorím, že to nebolo najšťastnejšie riešenie. Nehodnotím ju dobre,“ povedal nám na úvod Vladimír Kuťka.

Článok pokračuje pod video reklamou

Kouč, ktorý v roku 2009 viedol osem zápasov na lavičke MŠK Žilina, vedel, že ho nečaká nič jednoduché. „Mal som predstavu, že aspoň do konca jesene spoznám hráčov. Prerušením súťaže sa to však zosypalo. Počas zimy sme plánovali doplniť mužstvo o ďalších hráčov, stabilizovať ho a pohybovať sa aspoň v prvej päťke. Nikto nevedel, kedy sa spustí tréningový proces a samotná súťaž,“ povedal nám.

Pod jeho pôsobením na jeseň mužstvo vyhralo len vo Višňovom (2:1), ostatných päť duelov prehralo. „Určite sa dalo vyťažiť viac. Veľmi dobrých šesťdesiat minút sme odohrali v Starej Bystrici, Turzovke či s Vysokou nad Kysucou. Zápasy boli dlho na vážkach a aj domáce mužstvá nás pochválili za výkon. Rozhodla kondičná pripravenosť,“ myslí si.

V uzamknutej časti sa dozviete toto: Ktoré zápasy boli podľa Vladimíra Kuťku kľúčové Či boli stretnutia, v ktorých boli na hrane so zostavou Počas ročníka nastali situácie, keď sa ako tréner musel prosiť, aby hráči vôbec prišli na zápas. Čo povedal na ich adresu? Prečo podľa neho nie je možno úplne zlé, že Bytča vypadla Prečo bola podľa jeho slov tréningová účasť katastrofálna a koľko hráčov chodilo pravidelne Či si myslí, že ak by bola účasť na tréningoch vyššia, mohli by pozbierať viac bodov Prečo bolo podľa neho rozhodnutie zväzu o postupujúcich a vypadávajúcich proti futbalu V dvoch dohrávkach sa Bytči zranili až štyria hráči. Aké zranenia bez pričinenia súpera si privodili? Čo na vypadnutie Bytče povedal kapitán Juraj Jánošík Kapitán MFK bol jedným z pár hráčov, ktorí chodili pravidelne na tréningy. Čo povedal na adresu hráčov, ktorí sa ich nezúčastňovali? Prečo bude podľa neho ťažšie postúpiť z prvej triedy

Definitíva padla v dohrávkach

Šanca pred dohrávkami na záchranu stále žila. To by však Bytča musela zdolať zostávajúcich súperov a spoliehať sa na zakopnutie mužstiev pred nimi. V týchto dueloch ich podľa hlavného kouča do kolien zrážali obrovské hrúbky technického a pri niektorých hráčoch aj taktického charakteru. Jeho zverenci nevedeli vyriešiť herné situácie jednoduchšie a kvalitnejšie. Čiernemu síce dali tri góly, ale inkasovali päť. V Gbeľanoch zase neskórovali vôbec.