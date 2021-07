Predseda Olympijského klubu Žilina a bývalý výborný atlét Michal Staňo oslávil 80 rokov

Ku gratulantom sa pridáva aj naša redakcia.

1. júl 2021 o 18:56 (ha)

ŽILINA. V uplynulých dňoch sa dožil bývalý výborný atlét a aj v súčasnosti aktívny športový funkcionár Michal Staňo krásneho životného jubilea. V utorok oslávil okrúhlych 80 rokov.

Od svojho narodenia 29. júna 1941 žije stále v Žiline. Od mala športoval, začínal s futbalom u nezabudnuteľného Teodora Zvaru v žilinskej benjamínke. Keď bol svedkom víťazstva fenomenálneho Emila Zátopka na majstrovstvách ČSR v cezpoľnom behu v Žiline – Bánovej v roku 1956, rozhodol sa definitívne pre atletiku a behy na stredné trate. Pod vedením uznávaného odborníka Jozefa Franka rýchlo napredoval, v mládežníckych kategóriách sa stal majstrom Československa a viacnásobným rekordérom Slovenska v behoch na stredné trate. Jeho výkony na 1500 m a 2000 m /4:06,8 min a 5:50,0 min v rokoch 1959 a 1960/ by ešte aj dnes „brali“ mnohí súčasní aktívni atléti – bežci.

Šport neopustil ani po skončení aktívnej činnosti. Svedomitosť, zásadovosť, cieľavedomosť, zodpovedný prístup ku všetkému, do čoho sa Michal pustil, a jeho priateľský, láskavý prístup ku každému, s kým prichádzal do kontaktu, ho posúvali v osobnom i profesijnom živote. Pracovnú kariéru prežil v podniku Benzinol, kde bol od roku 1990 až do odchodu na dôchodok v roku 2002 riaditeľom. Z rozsiahlej funkcionárskej športovej činnosti treba spomenúť jeho aktivity v motorizme a v atletike. Patrí medzi zakladateľov Olympijského klubu Žilina v roku 1995, a od roku 2004 je jeho predsedom. Je najmä jeho zásluhou, že Olympijský klub Žilina patrí činnosťou a aktivitami medzi najlepšie kluby na Slovensku. Za svoju činnosť v športe a pri rozvoji olympizmu bol Michal Staňo ocenený viacerými vyznamenaniami na miestnej a celoštátnej úrovni.

K životnému jubileu Michalovi Staňovi želajú veľa zdravia, rodinnej pohody a elánu do ďalších športových aktivít priatelia, členovia Olympijského klubu Žilina, atletická rodina, známi a pripája sa aj naša redakcia.