Taktiež dôležitý člen vlčej svorky. Takto vyzerá deň kustóda Mariána Meluša

Žilinský hokejový klub pripravil krátky dokument o svojom kustódovi.

1. júl 2021 o 11:24 Matej Martinčo

ŽILINA. Hokejový klub Vlci Žilina pomaly, ale isto skladá káder na novú sezónu. Po neúspechu vo finále so Spišskou Novou Vsou to budú chcieť Vlci odčiniť v novom ročníku a postúpiť medzi slovenskú hokejovú elitu. Už takmer tri mesiace sa súťažný hokej nehrá a tak sa v marketingovom oddelení klubu rozhodli zmapovať, ako vyzerá pracovný deň kustóda Mariána Meluša. Čo všetko má na starosti a kedy chodí z práce domov? To sa dozviete vo videu.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/qC41_gUwcVw