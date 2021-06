BYTČA: Policajtka bola svedkom nehody opitého mladíka

Muž čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

30. jún 2021 o 18:54 Branislav Koscelník

BYTČA. Priamo pred domom policajtky v bytčianskom okrese sa stala dopravná nehoda, pri ktorej asistoval alkohol.

Incident sa udial ešte v stredu 23. júna okolo pol jedenástej v noci. 21-ročný mladík nezvládol jazdu, prešiel so svojou Škodovkou do protismeru, kde narazil do osobného vozidla Volkswagen, ktoré viedla 37-ročná vodička.

Silnú ranu nárazu počula v čase osobného voľna policajtka npor. Marcela Muščíková. Videla, ako priamo z hlavnej cesty vyletelo auto na vedľajší pozemok.

Keď vybehla na ulicu, uvidela vo vozidle zakliesnenú vodičku, ktorá kričala o pomoc. Zavolala na tiesňovú linku, zistila zdravotný stav účastníkov nehody, kontrolovala vinníka. a s chladnou hlavou zabezpečila miesto nehody.

„Poprosila ľudí z najbližších domov, aby doniesli výstražné trojuholníky, ktoré sa dali na oba smery jazdy. Aby toho nebolo málo, na miesto priniesla náradie a odpojili sa z oboch vozidiel batérie nakoľko vytekali kvapaliny na vozovku. Až do príchodu hliadky OO PZ Bytča stála pri vinníkovi nehody a strážila ho a po ich príchode ich oboznámila s celou situáciou,“ pochválili postup svojej kolegyne policajti na sociálnej sieti.

Spolujazdca z vozidla Škoda a vodičku Volkswagenu so zraneniami previezli na ošetrenie do nemocnice.

Mladý vodič Škody si to poriadne zavaril. Čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

„Muž sa podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 0,82 mg/l (1,71 promile) alkoholu vo vydychovanom vzduchu. Policajti mu obmedzili osobnú slobodu a predviedli ho na policajný útvar,“ informoval žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík.