Trendy ponožkotopánky pre chôdzu naboso, prémiové funkčné prádlo UYN aj fotochromatické okuliare Alba Optics

Rodinná firma Rusovcov už niekoľko rokov píšu kapitolu s názvom MasimSport. Ide o online obchod, ktorý ponúka vysokokvalitné športové vybavenie.

Aj napriek tomu sa dá prísť a tovar pozrieť, prípadne prebrať na mieste. Na svoje si v ňom prídu priaznivci viacerých odvetví.

Všetky produkty sú starostlivo vyberané, keďže mladší z bratskej dvojice Šimon Rus je veľmi talentovaný jazdec a úradujúci majster Slovenska v endure. Ako člen OK? RACING TEAMU má dobré skúsenosti zo zjazdovej cyklistiky, kde pôsobil ako reprezentant Slovenska vo svetovom pohári či na majstrovstvách sveta alebo Európy. Zároveň dosiahol výborné výsledky v kategórii pumptrack, kde obsadil na majstrovstvách sveta 3. miesto v Red Bull pump track World Championships.

Ponožko-topánkami sa vrátite do detských čias

Do popredia sa pomaly dostáva chôdza naboso. Preto vo vašej výbave nesmú chýbať ponožko-topánky Skinners. Sú vhodné pre všetky vekové kategórie (muži, ženy, deti) - športovcov, cestovateľov, výletníkov. Jednoducho pre ľudí, ktorí radi trávia voľný čas v prírode. Dôvody, prečo sú tak populárne, vysvetľuje Matúš Rus:

„Ponožkotopánky Skinners sú obľúbené, pretože ide o úplne nový koncept - môžete si s ním pripomenúť ten pocit chôdze z detských čias, nech ste kdekoľvek. Pri balení na výlet či piknik s rodinou alebo vysokohorskú turistiku nemusíte nosiť o batoh viac s ďalšou ťažkou obuvou, sú ľahké a spratné. Stačí ich zrolovať a zbaliť do vrecka. Oceníte ich pri športe, pobyte v prírode a cestovaní. Alebo len tak počas prechádzky v meste či práce v kancelárii.“

Výhodou týchto topánok je, že sú ľahké a priedušné. Spevnená časť chodidla ochráni nohu pred nerovnosťami terénu, takže sú aj bezpečné. Okrem toho podporujú správne držanie tela a znižujú zápach. V roku 2017 dokonca získali prestížne ocenenie REDDOT za dizajn.

Komfortné tenisky a dvojvrstvové ponožky vás posunú o krok vpred

Ďalšou neprehliadnuteľnou značkou sú tenisky UYN. Progresívne športové topánky sú vyrobené z jedného kusu materiálu doplnené o maximálne stabilnú a zároveň elastickú podrážku. Komfort Merino vlny v chladnejšom počasí zahreje, ale aj pohlcuje vlhkosť a zápach, v lete zasa oceníte priedušnosť, zatiaľ čo vrchná vodeodolná vrstva odolá aj nečakaným letným búrkam. Tieto športové topánky vás posunú o krok vpred v každom smere aj počasí. Zo širokého druhu sortimentu si vyberú ženy aj muži.

Za zmienku určite stoja aj ponožky UYN 2IN. S nimi si užijete komfort pri behoch alebo túrach na dlhé vzdialenosti. Sú vyrobené z dvoch vrstiev novým systémom, ktorý nám umožňuje vyrobiť ponožky vo vnútri ponožky. Dve vrstvy spolupracujú, aby sa zabránilo treniu na pokožke a neustále uľahčujú prúdenie vzduchu okolo chodidiel.

Pred viac ako rokom nás zasiahol koronavírus a súčasťou našej tváre sa stalo rúško. Počas bežného dňa, v práci, aj pri športe. Značka UYN preto nezabúda ani na túto časť outfitu. Vo výbere sortimentu sú certifikované rúška pre všetky vekové kategórie na leto aj zimu, bežný deň aj šport. Spĺňajú všetky predpoklady na pohodlné nosenie a spoľahlivú ochranu rovnako v meste, v práci, ako pri športových aktivitách.

Praktické okuliare s fotochromatickými sklami vás ochránia pred slnkom

Počas letných dní sú samozrejmou výbavou nielen športovcov okuliare, ktoré chránia pred slnkom. Tie z dielne MasimSport sú pevné a vydržia aj najsilnejšie otrasy alebo náhle pohyby hlavy. Športovcovi okrem iného poskytujú maximálny komfort. „Alba Optics sú neskutočne ľahké a zároveň pružné, chránia počas tréningu pred UV žiarením a redukujú oslnenie. Rozdielovým pre podávanie výkonov na tréningu aj pretekoch sú fotochromatické sklá, ktoré reagujú na svetelné podmienky a prispôsobia sa. Zjednodušene povedané - vidím vždy, či prechádzam tmavým úsekom alebo intenzívne osvetlenou časťou trate. Praktické je to aj počas bežných dní do mesta, kedy si nemusíte okuliare stále skladať, odkladať a opätovne nasadzovať,“ vysvetľuje mladý talent v enduro cyklistike Šimon Rus.

Tým, že nie sú vycentrované, umožňujú dokonalé videnie bez nežiaduceho efektu bočnej deformácie. Ich krivka umožňuje vynikajúcu ochranu pred vetrom a silným svetlom, ktoré sa často odráža od ostatných slnečných okuliarov a oslepuje oči. Nerozbitný, nárazy absorbujúci materiál zabezpečuje ich vynikajúcu odolnosť.

Vo výbave športovca by nemalo chýbať ani niečo malé na zahryznutie. V ponuke MasimSport nájdete výživové doplnky v tuhej aj tekutej forme – proteínové tyčinky či vitamínové nápoje. Tieto osviežujúce doplnky vám dodajú energiu do zdolávania ďalších kilometrov. „Chrumkavé tyčinky, vitamínové a energetické nápoje s kofeínom i bez neho, aby ste si nemuseli odriekať ani svoju obľúbenú kávu, obsahujú len to, čo vaše telo pre skvelý výkon potrebuje. Takže nemusíte nosiť žiadny cukor, ani bublinky navyše,“ uzatvára Šimon Rus.