One Man Show: Fantastický Peter Mintách zničil Oščadnicu šiestimi gólmi!

Pri výhre nad Kysučanmi žiaril domáci odchovanec Belej.

26. jún 2021 o 19:57 Matej Martinčo

BELÁ. Futbalisti Belej ukončili skrátenú sezónu 2020/2021 vo veľkom štýle. V dohrávke 13. kola V. ligy doslova rozobrali na súčiastky do záchranárskych prác namočenú Oščadnicu, ktorej uštedrili debakel 8:0. Veľkú zásluhu na tomto výsledku má fantastický Peter Mintách, ktorý z ôsmich gólov ŠK sám šesť strelil!

Minulý víkend to Belej nevyšlo, keďže na pôde Turzovky prehrala 5:0. Doma si však všetko vynahradila a víťazne zakončila skrátenú sezónu. Zápas veľmi chutil domácemu 23-ročnému odchovancovi Petrovi Mintáchovi, ktorý strelil až šesť gólov! A to ešte hneď v úvode nepremenil jedenástku. „Po Turzovke sme si chceli napraviť chuť a to sa nám aj podarilo. Takže vládne spokojnosť,“ povedal nám po stretnutí strelec šiestich gólov a doplnil: „Je to výborný výsledok. Dnes máme akurát ukončenie sezóny, takže trochu to oslávime.“

Doterajšie maximum u mužov – štyri góly

Zo začiatku to na taký gólový uragán nevyzeralo. Prvý presný zásah strelili domáci až po polhodine hry. „Dnes nám všetko vychádzalo. Takmer z každej šance sme skórovali,“ vravel nám Peter Mintách. Ten všetky góly strelil z hry. „Je to skvelá štatistika, ale musím povedať, že som mal aj šťastie,“ doplnil skromne.

Šikovného útočníka sme sa opýtali, či dal vôbec niekedy v súťažnom zápase šesť gólov. „Bolo to ešte za dorast. U mužov bolo moje doterajšie maximum štyri góly. Bolo to asi tri sezóny dozadu proti Štiavniku. Takže šesť gólov je dnes moja premiéra,“ vravel s tým, že najviac sa mu páčil hetrikový presný zásah zo 60. minúty. „Napriahol som spoza šestnástky ľavou nohou a padlo to tam,“ popísal.

“ Určité podpichovačky boli. Zoberiem všetkým pivo a poldeci. „ Peter Mintách

Dať šesť gólov nie je len tak a rodáka z Belej to bude niečo stáť. „Jasné, určité podpichovačky boli. Zoberiem všetkým pivo a poldeci,“ vravel s úsmevom. Pri takejto gólovej kanonáde si určite viacerí spomenú na Roberta Lewandowskeho, ktorý pred šiestimi rokmi proti Wolfsburgu strelil päť gólov za deväť minút. Petrovi Mintáchovi na to stačila bezmála hodina. Má teda ešte čo doháňať. „ Od Lewandowskeho mám ešte ďaleko,“ zakončil so smiechom.

Ján Holúbek: Vidieť na ňom veľkú chuť

V súvislosti s výborným výsledkom sme kontaktovali aj manažéra Belej Jána Holúbka. Ten sa však najskôr vyjadril k rôznym hlasom, ktoré sa pred zápasom s Oščadnicou ozývali. „Celý týždeň spochybňovali náš klub. Po obci sa rozprávalo, že to Oščadnici pustíme, že to bude čistá dvojka. Som veľmi rád a šťastný, že si chlapci zachovali tvár. Chceli sme sa rozlúčiť víťazstvom. Za každého z našich hráčov by som dal ruku do ohňa, že by sa žiadneho podrazu nezúčastnili,“ povedal nám.

Samotný zápas zhodnotil futbalový odborník nasledovne. „Od prvej minúty chalani vynikajúco pristúpili k zápasu. Bola to hra na jednu bránu. Súper už v závere rezignoval. Páčilo sa mi, že sme dnes predviedli pekné akcie a do 90. minúty sme hrali naplno,“ vravel Ján Holúbek a na adresu Petra Mintácha doplnil: „Musím povedať, že ešte viaceré šance zahodil. Sme radi, že ho máme. Je to však vizitka celého mužstva, pretože mu robili vynikajúci servis.

“ Už pred zápasom mi avizoval, že minimálne hetrik bude. „ Ján Holúbek

Peťo Mintách si podľa jeho slov futbal užíva. „Keď nám dovolili trénovať po dlhej prestávke, videl som na ňom veľkú chuť. Bol v obrovskej forme. Futbal mu nenormálne chýbal. Už pred zápasom mi avizoval, že minimálne hetrik bude. Bol som trošku vysmiaty. Nakoniec to splnil,“ zakončil Ján Holúbek.

Hetrik hneď v premiére V súvislosti s Petrom Mintáchom nám Ján Holúbek povedal aj jednu zaujímavú príhodu. „Keď som ho vyťahoval ako šestnásťročného chalana do áčka, hrali sme prípravný zápas na umelej tráve v Martine. Súpera si už nepamätám. Povedal mi – tréner, ak ma dáte od polčasu, dám hetrik. Ja som so smiechom povedal – šestnásťročný, no jasné. Je to také smiešne, pretože mi to povedal chalan, ktorý išiel hrať prvý raz za mužov. Lenže on naozaj za dvadsať minút tie tri góly strelil,“ vravel manažér ŠK Belá.