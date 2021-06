Hokejoví Vlci budujú káder. Predstavili tri posily do ofenzívy

Každý z nich je spätý so žilinským hokejom.

27. jún 2021 o 9:28

ŽILINA. Klub Vlci Žilina v uplynulých dňoch oznámil mená troch hráčov, ktorí budú v nasledujúcom súťažnom ročníku Slovenskej hokejovej ligy hájiť farby Vlkov. Ide o trojicu útočníkov a u každého z nich nájdeme istú spätosť so žilinským hokejom.

Samuel Rehák

Doma zostáva odchovanec Samuel Rehák. Devätnásťročný hokejista a člen reprezentačného výberu hráčov do 20 rokov začal sezónu 2019/2020 v extraligových Nových Zámkoch. Po 20 zápasoch, v ktorých si pripísal dva body (1+1), sa presunul do rodného mesta. V základnej časti stihol za Vlkov nastúpiť na tri stretnutia, v play-off pridal ďalších 12, bez bodového zisku.

Na pôsobenie v zelenom drese sa teší: „Som rád, že môžem pokračovať v meste, kde som hokejovo vyrastal. Ďakujem, že mi klub dal dôveru a predĺžil so mnou zmluvu. Chcem čo najviac pomôcť tímu, aby sme splnili náš cieľ. A vrátili Žilinu tam, kam patrí.“

(zdroj: Daniel Stehlík)

Samuel Zahradník

Žilinský dres mu svedčí. V sezóne 2019/2020, ktorá bola pre Samuela Zahradníka prvou medzi mužmi, si ako člen žilinského kádra pripísal v 48 prvoligových zápasoch na svoje konto 41 bodov (19+22). Následne sa presunul do Nových Zámkov, kde v 35 dueloch základnej časti bodoval deväťkrát (4+5). Po roku v extralige sa rodák z Dolného Kubína vracia do známeho prostredia pod Dubeň.

„Mal som ponuky aj z iných klubov, dokonca jednu zaujímavú z extraligy. Ale rozhodol som sa pre Žilinu, pretože som sa tu po hokejovej i ľudskej stránke cítil spokojne. Takisto sa mi páči vízia klubu, ktorú chcem svojimi výkonmi pomôcť naplniť. Žilina je nádherné mesto a ja som si tu hokej užíval. Zažil som tu svoju prvú sezónu medzi mužmi a bol to krásny rok. Pevne verím, že táto bude ešte krajšia, s vytúženým koncom,“ povedal 22-ročný hokejista.

(zdroj: Daniel Stehlík)

Ondrej Mikula

Hoci po minulej sezóne sa klub na sociálnych sieťach s Ondrejom Mikulom oficiálne rozlúčil, situácia sa napokon zmenila a rodák z Bánoviec nad Bebravou si oblečie dres Vlkov aj v novej sezóne. Skúsený útočník si v minulosti zahral nielen v slovenskej či českej extralige, ale aj v Bielorusku, Kazachstane, Poľsku či Fínsku. Predchádzajúci súťažný ročník v prvej lige končil so 41 bodmi (21+20) na svojom konte. S ambicióznym mužstvom Vlkov však napokon skončil na druhom mieste.

„Po nevydarenej sezóne ma nesmierne mrzelo, že sme nenaplnili cieľ. Vtedy som avizoval, že som odhodlaný pokračovať a nedokončenú prácu dokončiť. Samozrejme, po sezóne tam boli nejaké emócie a klub mi oznámil, že so mnou neráta. Ale neskôr, keď emócie opadli, sa mi manažér klubu opäť ozval, či by som nemal záujem pokračovať. Keďže v minulej sezóne to nevyšlo, povedal som, že to vezmem aj za menšiu finančnú odmenu. Dohodli sme sa a mne záleží najmä na tom, aby sme dostali Vlkov do extraligy. To bol hlavný dôvod, prečo som sa rozhodol pokračovať v Žiline,“ vysvetlil čoskoro 33-ročný útočník.