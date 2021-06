KORONAVÍRUS: Od soboty 26. júna očkujú v žilinskej nemocnici proti ochoreniu COVID-19 aj deti

Na očkovanie je momentálne objednaných takmer 800 detí vo veku od 12 do 16 rokov.

25. jún 2021 o 14:14 SITA

ŽILINA. Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Žiline upravila prevádzku svojho vakcinačného centra a od soboty 26. júna začína očkovať proti ochoreniu COVID-19 aj deti od 12 do 16 rokov. Ako informovala hovorkyňa nemocnica Lenka Záteková, objednaným deťom s platným termínom vakcinácie vyhradili samostatný režim v čase od 14:00 do 18:00 za prítomnosti pediatra.



„Na očkovanie je momentálne objednaných takmer 800 detí vo veku od 12 do 16 rokov. Vakcinačný tím vyčlenil denné kapacity pre 200 maloletých osôb v sobotu a 150 v pracovné dni počas nasledujúceho týždňa," uviedla Záteková.

Vedúca vakcinačného centra FNsP Žilina Viera Květoňová upozorňuje, že pacientov mladších ako 18 rokov musí sprevádzať zákonný zástupca. „Dieťaťu je potrebné priniesť preukaz poistenca a vypísať informovaný súhlas spolu s anamnestickým dotazníkom pacienta. Oba dokumenty potvrdí podpisom jeho zákonný zástupca. Pre urýchlenie registrácie si rodičia môžu tlačivá stiahnuť z nemocničnej webstránky, vytlačiť, dôkladne prečítať a vypísať v pohodlí domova," informovala Květoňová s upozornením, že pre dospelých a detských pacientov sú dokumenty rozdielne.



Úprava prevádzky vakcinačného centra s prihliadnutím na očkovanie detských pacientov dočasne zníži dostupné kapacity pre dospelých. „Očkovacie centrum FNsP Žilina bude preto mimoriadne otvorené aj v nedeľu 27. júna, keď poskytne termíny navyše pre 650 záujemcom vo veku 16 a viac rokov," dodala hovorkyňa nemocnice.