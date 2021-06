Vlkov preverili kondičné testy aj hokejová mládež

Vyše tridsiatka malých hokejistov získala podpisy hráčov seniorského mužstva, ale aj cenné skúsenosti v podobe tréningu.

26. jún 2021 o 9:06

ŽILINA. Vo štvrtok 24. júna sa na žilinskom zimnom štadióne zišli hokejisti prvoligového klubu Vlci Žilina na predsezónnom meraní kondičnej a fyzickej pripravenosti. Tréner Stanislav Škorvánek privítal 14 hráčov doplnených trojicou juniorov.

„Ešte sme neboli úplne kompletní, z hľadiska zloženia kádra sa niektoré veci ešte finalizujú. Stále hľadáme vhodné typy na jednotlivé posty. Dnes tu však bolo gro hráčov,“ priblížil tréner Vlkov.

Zúčastnení ho potešili svojimi výkonmi: „Vedel som, že budú doma pracovať a dnes sa to iba potvrdilo. Zlepšili sa. Chalani sa zodpovedne pripravujú, mám z toho dobrý pocit.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Po doobedňajšej zaberačke nasledoval krátky oddych a popoludní vybehli Vlci na tréningovú plochu opäť. Tentoraz im však už robili spoločnosť mládežníci z MsHKM Žilina. Vyše tridsiatka malých hokejistov získala podpisy hráčov seniorského mužstva, ale aj cenné skúsenosti v podobe tréningu s Vlkmi či vzájomných hokejbalových zápasov.

„Podľa nás je veľmi dôležité, aby mladší hráči z mládežníckych kategórií videli hokejistov z A-tímu. Aby mali svoje vzory, osobnosti, ktoré chcú nasledovať, od ktorých budú odkukávať herné činnosti či osobnostné vlastnosti. Preto bolo dôležité, aby sa stretli,“ objasnil František Skladaný, športový manažér žilinských Vlkov.

“ Je veľmi dôležité, aby mladší hráči videli hokejistov z A-tímu. Aby mali svoje vzory, osobnosti, ktoré chcú nasledovať, od ktorých budú odkukávať herné činnosti či osobnostné vlastnosti. „ František Skladaný

V podobnom duchu sa vyjadril aj tréner Stanislav Škorvánek: „V prvom rade by som chcel oceniť myšlienku, že sa dva kluby dali takto dokopy. Už dlho hovorím, že áčko bez mládeže a mládež bez áčka nemá zmysel. Takéto akcie sú super. Na deťoch bolo vidieť zápal pre hru, majú potenciál, ale čaká ich ešte dlhá cesta.“

František Skladaný dodal, že by to nemuselo byť posledné spoločné stretnutie: Chceme, aby to bolo na pravidelnej báze. Aby vzniklo akési pravidlo asistencie na jednotlivých tréningoch a hráči áčka sa zapájali do tréningov jednotlivých mládežníckych kategórií. Aj takto môžeme trošku pomôcť v napredovaní mladšej generácie.“

Žilinskí Vlci sa znovu stretnú koncom júla, kedy majú naplánovaný začiatok spoločnej prípravy na ľade.