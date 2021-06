Ako pre koronou. Žilina ožije kultúrnym letom

25. jún 2021 o 10:23

V najbližších mesiacoch sa do žilinských ulíc, parkov a na námestia opäť vráti kultúra. Už teraz sa môžete tešiť na rôzne kultúrne či športové podujatia, divadelné predstavenia, premietanie filmov pod holým nebom, hudobné koncerty či festivaly.

Program Žilinského kultúrneho leta je rozmanitý a myslí na všetky vekové kategórie či milovníkov rôznych hudobných i umeleckých žánrov. Okrem tradičných podujatí ako je Mariánske leto, Hudobné stredy s dychovou hudbou, Bažant Kinematograf, Tvorivé remeselné dielne, Deň zdravia či Stredoveký deň, sú pre Žilinčanov a návštevníkov mesta pripravené koncerty Letné sláčiky v Parku Ľudovíta Štúra a festivaly FEST ANČA, Kiosk festival - festival nezávislého slovenského divadla a tanca, Festival seniorov, ako aj júlová novinka TAK TI TREBA! – festival humoru.

Žilinské kultúrne leto opäť myslí aj na najmenších. V tohoročnom programe si nájdu obľúbené divadelné predstavenia pre deti, ktoré nahradili detské kino. Sad na Studničkách sa každú stredu od 17.00 hod. premení na divadelné javisko a pre najmenších sú pripravené predstavenia v podaní hercov z Kapor na Scéne, Teáter Komika či Sranda Banda.

Program Žilinského kultúrneho leta štartuje už vo štvrtok 1. júla medzinárodným festivalom animovaných filmov FEST ANČA a koncertom Nat Osborn Trio o 19.00 hod. v Rosenfeldovom paláci.

V piatok 2. júla sa môžu Žilinčania tešiť na koncerty Doris Day Band a Bratislava Hot Serenaders od 19.00 hod. na Mariánskom námestí. 7. júla začnú hudobné stredy v Sade SNP otváracím vystúpením Dychovej hudby Fatranka, o 17.00 hod. je zas pre najmenších naplánované detské divadlo v Sade na Studničkách klasickou rozprávkou Snehulienka v netradičnom podaní.

Festival humoru TAK TI TREBA! je úplne nový formát podujatia, ktorý poteší najmä deti, ale na svoje si prídu všetky vekové kategórie. Žongléri, klauni, kaukliari či cirkusanti, kapely, hudba smiech, Červené Nosy Clowndoktors na to všetko sa môžete tešiť v sobotu 24. júla na Mariánskom námestí.

Kultúrne leto prinesie aj obľúbený folklórny festival Dožinky, ktorý sa uskutoční od 26. do 27. augusta na Mariánskom námestí. Návštevníci festivalu si vďaka folkloristom zo súboru Rozsutec a ich hostí pripomenú tradičné zvyky počas dožiniek.

Veľkým lákadlom, najmä pre priaznivcov športu, budú viaceré športové podujatia. Okrem tradičných športových aktivít ako sú Žilinský triatlonový festival, Beh na Dubeň, Žilinský mestský polmaratón, Žilinská plavecká štafeta, zavítajú do Žiliny podujatia ako Majstrovstvá Slovenska v Street Workout Weighted 2021 či Slovenský pohár Freestyle BMX.

Po úspechoch rannej jogy v parku, pokračuje táto aktivita aj počas tohtoročného leta. Joga sa bude s certifikovanou lektorkou cvičiť v Parku Ľudovíta Štúra a v Lesoparku Chrasť. Program Žilinského kultúrneho leta, ako aj fotogalériu z podujatí či ďalšie informácie nájdete na: www.kulturneleto.eu.

„Najbližšie letné týždne to bude v našom meste žiť. Verím, že bohatý Žilinského kultúrneho leta priláka na naše námestia a do parkov množstvo divákov. Pozývam všetkých Žilinčanov i návštevníkov nášho mesta, aby si prišli do Žiliny užiť neopakovateľnú atmosféru a prežili množstvo príjemných zážitkov. Pri tom všetkom pamätajme na to, aby sme chránili seba a ostatných. Kde je to potrebné, zodpovedne dodržiavajme preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Všetkým prajem príjemné letné dni!“ uzavrel primátor mesta Peter Fiabáne.