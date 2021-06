UNIZA sa prvýkrát umiestnila v elitnom rebríčku QS World University Rankings 2022

UNIZA sa dostala do najlepšej tisícky univerzít sveta a do top 3 najlepších univerzít na Slovensku.

24. jún 2021 o 18:59

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) sa prvýkrát umiestnila v rebríčku QS World University Rankings 2022, ktorý hodnotil 1 300 univerzít z celého sveta. V jednom z najprestížnejších rebríčkov svetových univerzít sa UNIZA umiestnila na zdieľanej 801-1000 pozícii.

Vysoké školy boli v QS WUR 2022 hodnotené podľa 6 kritérií: reputácia výskumu (40 %), pomer počtu študentov na pedagóga (20 %), počet citácii Scopus na pracovníka (20 %), reputácia medzi zamestnávateľmi (10 %), pomer počtu zahraničných študentov (5 %), pomer počtu zahraničných pedagógov (5 %).

V rebríčku sa okrem Žilinskej univerzity v Žiline umiestnilo ďalších päť slovenských univerzít, a to Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (601.-650.miesto), Univerzita Komenského v Bratislave (651.-700. miesto), Slovenská technická univerzita v Bratislave a Technická univerzita v Košiciach (801.-1000.miesto), Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (1001-1200.miesto). V rebríčku QS EECA University Rankings 2021, kde bolo hodnotených 400 univerzít z rozvíjajúcich krajín Európy a strednej Ázie, UNIZA stúpla zo 165. miesta na 161.

Na základe celkového hodnotenia v QS World University Rankings 2022 sa UNIZA dostala do najlepšej tisícky univerzít sveta a do top 3 najlepších univerzít na Slovensku. „Hodnotenie v rebríčku nám ponúka dôležité porovnanie s ostatnými univerzitami a zvyšuje prestíž UNIZA v medzinárodnom kontexte. Aj to je dôvod prečo sme sa zapojili,“ povedal prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor UNIZA.