K nehode štyroch áut na Šibeniciach sa vyjadrila aj polícia

Hmotná škoda bola predbežne vyčíslená na 31-tisíc eur.

24. jún 2021 o 12:55 Branislav Koscelník

Viacerých zranených si vyžiadala stredajšia ranná zrážka na ceste I/18 v Žiline. Pri čerpacej stanici Slovnaft sa stala dopravná nehoda troch osobných vozidiel a jednej dodávky. Jedno osobné motorové vozidlo skončilo prevrátené na streche.

Doterajším policajným vyšetrovaním bolo zistené, že 20-ročný vodič viedol motorové vozidlo Renault v smere od Martina na Žilinu. Z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismeru a narazil sa s protiidúcou Daciou, ktorú viedol 23-ročný vodič v smere od Žiliny.

"Vozidlo Renault následne narazilo do vozidla Škoda Octavia, ktoré viedol v smere od Žiliny 64-ročný vodič. Po náraze vozidlo Dacia prešlo do protismeru, kde narazilo do vozidla Škoda Kodiaq, ktoré viedol v smere od Martina 39-ročný vodič," opísal priebeh nehody krajský policajný hovorca Radko Moravčík.

U vodičov alkohol vykonanými dychovými skúškami zistený nebol. Hmotná škoda bola predbežne vyčíslená na 31-tisíc eur.

Hasiči z prevráteného vozidla vyslobodili jednu osobu a odovzdali ju záchrannej zdravotnej službe.

"Vo vozidlách sa nachádzalo celkovo 14 osôb, z toho 6 osôb bolo zranených. Po zdokumentovaní políciou odtlačili hasiči dvevozidlá, ktoré blokovali cestu, mimo vozovku za účelom čiastočného sprejazdnenia cesty. Hasiči zabezpečili vozidlá proti vzniku požiaru. K nehode bol vyslaný aj hasičský evakuačný autobus.´," informovala Miroslava Mintálová z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline.