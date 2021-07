Historický úspech klubu TJ Družstevník Bitarová. V malej obci sú na piatu ligu pripravení

Bitarovský futbal dosiahol významný míľnik.

3. júl 2021 o 18:51 Matej Martinčo

BITAROVÁ. Deviate, druhé, prvé po jesennej časti a prvé miesto v skrátenej sezóne. Také boli umiestnenia klubu TJ Družstevník Bitarová počas štyroch rokov pôsobenia v I. triede ObFZ Žilina. Po dohrávke 12. kola proti béčku Bánovej (výhra 3:2) však v obci neďaleko Žiliny vytryskol gejzír radosti z historického postupu do V. ligy.

Pre Bitarovú pôjde v novom ročníku tretej najvyššej regionálnej súťaže o historickú účasť. Radosť z postupu chlapcov netajil ani starosta obce Juraj Drdák. „Pre našu obec je to historický míľnik. Prvý raz v histórii sa nám to podarilo, načo sme adekvátne pyšní a hrdí. Ja ako zástupca obce môžem prehlásiť, že za týmto úspechom stojí obrovské penzum práce,“ povedal na úvod a pokračoval: „Veľmi rád by som sa touto cestou poďakoval realizačnému tímu, celému výboru telovýchovnej jednoty – členom riadiacich štruktúr a dobrovoľníkom z radov fanúšikov nášho futbalu. Bez ich pomoci by sme sa nikdy nedopracovali k takémuto výsledku.“

V uzamknutej časti sa dozviete toto: Aké sú podľa starostu Bitarovej Juraja Drdáka podmienky na futbal v obci Za čo podľa jeho slov verejnosť futbalistov Bitarovej odsudzuje, ale on to berie ako pridanú hodnotu Ako to vyzerá v obci s futbalovou mládežou Akou sumou finančných prostriedkov je podporovaný futbal v obci Ako na postup Bitarovej zareagoval jej bývalý kouč Peter Holec a predseda klubu Radoslav Martiník Do akého miesta sa budú chcieť pohybovať v piatej lige Ako to vyzerá s otázkou hľadania nového trénera

Pripravení na piatu ligu

Už v ročníku 2019/2020 to mali futbalisti Bitarovej výborne rozohrané. Po jesennej časti boli na prvom mieste so štvorbodovým náskokom pred Nededzou. Potom však do životov všetkých ľudí zasiahol koronavírus a súťaže sa nedohrali. Rovnaký scenár hrozil aj tento rok. Nakoniec sa však podarilo odohrať polovicu stretnutí a určiť postupujúcich aj vypadávajúcich. „Po skúsenostiach z predchádzajúceho ročníka, a to nehovorím len za seba, sme boli zúfalí. Rozhodnutia jednotlivých futbalových zväzov o pokračovaní súťaží nás potešili,“ vravel starosta obce.