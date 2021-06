Zachránia Súľovský hrad. Skupina dobrovoľníkov sa pustí do práce už čoskoro

Do projektu konzervácie hradu už vtiahli aj Krajský pamiatkový úrad v Žiline.

23. jún 2021 o 19:16 Branislav Koscelník

SÚĽOV - HRADNÁ. Ruina Súľovského hradu zostane atraktívnym turistickým cieľom aj pre ďalšie generácie. Pre záchranu torza niekdajšieho hradu z 15. storočia sa už sformovala skupina nadšencov, ktorá sa čoskoro chopí práce a urobí nevyhnutné zásahy na zakonzervovanie muriva.

Po Lietavskom hrade, Hričovskom hrade a Starhrade je hrad Súľov ďalším historickým objektom, ktorého príbeh bude pokračovať vďaka dobrovoľníkom.

Pod takmer úplnú skazu hradu, ktorý kopíruje tri mohutné skalné útvary v nadmorskej výške 660 metrov, sa v minulosti podpísal požiar i zemetrasenie. Dnes zostalo z niekdajšieho strážneho a ťažko dostupného objektu vysoko nad Súľovom len niekoľko fragmentov.

Je v žalostnom stave

Jozef Mihálik už roky venuje svoju energiu záchrane blízkeho Hričovského hradu. Sám cítil zodpovednosť aj za zvyšky Súľovského hradu. Spolu s partiou dobrovoľníkov zo Združenia priateľov Hričovského hradu si uvedomovali, že ak by sa práve oni nezhostili tejto výzvy, Súľovský hrad by bol odsúdený na úplný zánik. Doposiaľ sa totiž nenašiel nikto, kto by sa pokúsil zvrátiť tento stav.

„Už dlhšie sa na nás obracali ľudia s otázkou, či sa nechceme pokúsiť zachrániť aj hrad Súľov, nakoľko je najbližšie pri našom hrade Hričov. Priznám sa, že sme dlho nemali v pláne zaťažiť naše združenie starostlivosťou o ďalší objekt. Snažil som sa dať dohromady partiu ľudí, ktorá by sa ujala záchrany hradu tak, ako sa mi to podarilo na Starhrade, no nájsť podobne odhodlaných ľudí je zložité. Hrad sa nachádza v tak žalostnom stave, že mu nezostáva veľa času a vzhľadom na stav dochovaných murív mu hrozí úplný zánik,“ varuje Jozef Mihálik.

Len minimálne zásahy

Záchranca hradov na Hornom Považí tiež upozorňuje, že hrad Súľov navyše patrí medzi najohrozenejšie hrady na Slovensku.

„Z jeho hmoty sa zachovalo minimálne množstvo murív a aj tie sú na niektorých miestach vážne poškodené výpadkami a hrozí ich zánik. Na druhej strane práve tento stav malého množstva murív v nás vzbudil rozhodnutie, že aj malým množstvom práce sa dá zachrániť taká stavba, akou je hrad Súľov. Hrad sa nachádza v úplne neprístupnom teréne a v 5. stupni ochrany a aj to je dôvod, prečo by tu nebolo možné vykonávať väčšie práce,“ naznačuje aktivista skutočnosť, že v prípade tohto hradu v okrese Bytča pôjde len o minimálne zásahy, ktoré zabezpečia jeho stabilizáciu.

Podotkol, že za rok by chceli zorganizovať na Súľovskom hrade dve až tri brigády. A nebudú v tom sami. Už teraz môžu priatelia Hričovského hradu rátať s pomocou Lesného pozemkového spoločenstva Semerovské – Súľov, ktoré je vlastníkom pozemku, na ktorom hrad stojí. Pri záchrane hradu prisľúbilo pomoc aj miestne združenie Pod skalami.

Pamiatkari vydajú rozhodnutie

Do konzervácie hradu už vtiahli aj Krajský pamiatkový úrad v Žiline. Všetci, ktorým leží osud hradu srdci, sa stretli pri zvyškoch viac ako päťstoročného objektu. Zhodnotili stav hradu a vytypovali najkritickejšie miesta, kde bude potrebné urobiť najnutnejšie konzervačné práce.

„Na tento rok sme si vytypovali dva menšie konzervačné zásahy a podala sa žiadosť k povoleniu na Krajský pamiatkový úrad Žilina,“ vysvetlil Jozef Mihálik, ktorý je etnológom vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici.

Podľa pamiatkarky Martiny Magovej je zrúcanina Súľovského hradu zachovaná už len v malom rozsahu. No je nádejné, že za posledné roky sa stav ruiny zásadne nemení.

„Napriek tomu sú v murivách na viacerých miestach výpadky takého rozsahu, že ak bude rozsah deštrukcie pokračovať, bude ohrozená statika týchto častí. Práve preto je veľmi žiaduce, aby za začalo s prácami na konzervácii hradnej ruiny, ktoré však budú v minimálnom potrebnom rozsahu,“ naznačila postoj pamiatkarov ku konzervácii hradnej ruiny.

Krajský pamiatkový úrad Žilina už urobil pasportizáciu najviac narušených častí. „Tento rok bola podaná žiadosť o vyjadrenie k plánovaným zásahom, ktoré budú v rámci konzervácie hradnej ruiny vykonané tento rok. Uskutočnilo sa aj stretnutie, na ktorom boli prerokované konkrétne zásahy, technológie a rozsah prác. V tejto veci bude v blízkej dobe vydané rozhodnutie o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky Hrad Súľov,“ naznačila ďalší postup Magová.

Pomôžu aktívni hradári

Dobrovoľníci sa na prvé práce chystajú možno už v júli. Úvodné brigády budú zamerané na základnú stabilizáciu a vyškárovanie dvoch dochovaných klenieb v strednom hrade.

„Nemáme v pláne vykonávať žiadne dostavby, ani vykonávať väčšie murárske práce. Cieľom bude dopĺňať minimálne množstvo muriva do kritických miest a predísť tak zrúteniu väčších blokov murív. Počas každého roku plánujeme na hrade vykonať tak 2 – 3 brigády, keď sa na hrad ručne vynesie menšie množstvo malty, niečo sa urobí a následne sa všetok materiál odnesie preč. Cieľom je nenarušiť autentickosť hradu a nevytvárať nechcené stavenisko v 5. stupni ochrany,“ sľubuje riaditeľ Združenia priateľov Hričovského hradu.

O nedostatok rúk sa neobáva. Naopak, práce na tejto súľovskej chuťovke budú príležitosťou na stretnutie podobne „postihnutých“, ako je Jozef Mihálik.

„Keď som začal zvažovať o iniciatíve na hrade, sám som bol prekvapený, koľko kamarátov z iných hradných združení ponúklo svoju pomoc. Tým, že je to malý hrad a že by sme robili len príležitostné dobrovoľné brigády, v rámci voľného času by sa vedelo uvoľniť viacero hradárov. Zatiaľ prejavili záujem o účasť na brigáde niektorí členovia zo Združenia na záchranu Lietavského hradu, Združenia hradu Bystrica, Združenia na záchranu Starého hradu, samozrejme my, ako hrad Hričov a veľmi nám pomohol iniciatívu rozbehnúť Martin Sárossy, ktorý koordinuje záchranu viacerých hradov na východnom Slovensku,“ uzavrel Jozef Mihálik.