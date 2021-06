Chcete sa bez problémov vrátiť z dovolenky? Lengvarský vyzval ľudí, aby sa dali zaočkovať

Rozlišovanie krajín na zelené, červené a najrizikovejšie čierne sa zrejme skončí.

22. jún 2021 o 5:57 TASR

Cestovanie sa zatiaľ neobmedzuje. Od istej doby však majú byť vstupenkou na cestovanie očkovanie, eHranica a negatívny PCR test. Po pondelkovom rokovaní ústredného krízového štábu to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

"Vstupenkou od istej doby, ktorá nebude asi veľmi dlhá, bude očkovanie, a potom registrácia v tzv. eHranici s potvrdením PCR testovania, ktoré bude vykonané v 5. alebo 8. deň podľa nariadenia úradu verejného zdravotníctva," spresnil Lengvarský.

Vyzval preto ľudí, aby sa dali čím skôr zaočkovať, aby sa mohli počas prázdnin bez problémov vrátiť domov. Ostatní sa budú musieť povinne registrovať v eHranici. "Toto bude prísne kontrolované na vstupe do Slovenskej republiky," zdôraznil minister. Povinná štátna karanténa zatiaľ v hre nie je.

Portál sme.sk uvádza, že je len otázkou času, kedy štát výrazne sprísni podmienky na návrat neočkovaných ľudí z cudziny.

Môže sa tak stať uprostred letnej dovolenkovej sezóny. Ľuďom zaočkovaným oboma dávkami vakcíny bude stačiť, aby pred príchodom z ktorejkoľvek krajiny vyplnili elektronický formulár, kde boli, a nebudú mať ďalšie obmedzenia.

Epidemiológovia predpokladajú, že delta variant by sa u nás mohol výraznejšie rozšíriť do mesiaca až dvoch.

Rozlišovanie krajín na bezpečnejšie zelené, rizikovejšie červené a najrizikovejšie čierne sa potom skončí.

Zo zelených krajín sa dnes dá vrátiť bez nutnosti izolácie. Po návrate z červených a čiernych musia všetci aspoň nejaký čas stráviť v karanténe.

Po novom bude rozhodovať len to, či je navrátilec plne zaočkovaný oboma dávkami vakcíny. Nebude dôležité, z akej krajiny sa vrátil.

Neočkovaní sa v novom režime nebudú môcť vrátiť bez toho, aby aspoň nejaký čas nestrávili v domácej karanténe. Pri návrate budú musieť vyplniť návratový formulár a požiadať o testovanie PCR metódou na Slovensku.

"V domácej izolácii budú musieť zostať až do získania výsledkov. Testovanie bude možné na piaty alebo ôsmy deň. Rozhodne o tom Úrad verejného zdravotníctva vo svojom nariadení," spresnil Lengvarský.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR určí, v akom režime budú kontrolované hranice. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) nevylúčil, že kontrola na hraniciach bude nepretržitá. Pripustil tiež, že počet otvorených hraničných priechodov sa môže znížiť. "Ešte neviem, od akého dňa to bude platiť, ale bude to platiť pre každého," dodal. Vyhláška tiež určí, aké údaje budú budú môcť policajti na hraniciach kontrolovať. Podľa Lengvarského to budú buď COVID pasy, alebo povinná registrácia v eHranici, ktorá bude kontrolovaná.

Delta variant nového koronavírusu je podľa odborníka na tropickú medicínu Vladimíra Krčméryho novou situáciou.

"Vírus je dva- až sedemkrát nákazlivejší. Má kratšiu inkubačnú dobu. Nemá síce vyššiu mortalitu, ale tým, že sa rýchlo šíri, zas nám naplní nemocnice tak, že sa nebude dať robiť iná medicína. Pri dvoch dávkach očkovania je omnoho nižšia šanca, že sa človek nakazí," vysvetlil Krčméry. Podľa jeho slov je po jednej dávke očkovania 30-percentná ochrana pred týmto variantom, po dvoch dávkach ide o 80 až 85 percent.