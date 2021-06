Videli sme štyri hetriky! Boj o záchranu sa zamotáva, Bytča klesla na posledné miesto

Dohrávka 13. kola bude rozhodne zaujímavá.

21. jún 2021 o 18:47 Matej Martinčo, Radoslav Blažek

Futbalisti Turzovky sa radujú z postupu do IV. ligy. (Zdroj: Ilustračné foto: FB FK Tatran Turzovka)

Bude to napínavé až do poslednej chvíle. V piatej lige sa uplynulý víkend rozhodlo o postupujúcom do štvrtej ligy. Stal sa ním klub FK Tatran Turzovka, ktorý zdolal na domácom trávniku Belú presvedčivo 5:0.

Prečítajte si aj: V regionálnom derby výhra Tepličky v Rajci. Stráňavy a Rosina na ihriskách súperov prehrali Čítajte

Oveľa zaujímavejšie je to na opačnom konci tabuľky. Oščadnica sa výhrou 4:3 nad Predmierom odpútala z poslednej priečky, ktorá zostala v rukách Bytče. Tá doma nestačila na Čierne a prehrala 3:5. V záchranárskych prácach sú naďalej namočené aj Skalité, ktoré remizovalo s Kotešovou 4:4, a Strečno, ktoré prehralo 3:0 vo Vysokej nad Kysucou.

Štvorica klubov, ktoré majú záchranárske povinnosti, sa v dohrávke 13. kola postavia proti ťažkým súperom. Skalité cestuje do Čierneho, Oščadnica do Belej, Bytča do Gbelian a Strečno privíta doma majstrovskú Turzovku.

V. liga skupina A

Dohrávky 12. kola

Turzovka – Belá 5:0 (2:0)

Góly: 6. Planeta, 49., 64., 87. Šmahajčík, 27. Blažek. V 14. min nepremenil Polka pokutový kop. ŽK: P. Rovňaník – Mintách, Tichák. Rozhodoval Ďurkovič.

TURZOVKA: Urminský – P. Rovňaník (56. M. Rovňaník), Kocifaj, Furdan, Klus, Rusnák, Blažek (76. Hrčka), Polka (56. Puchoň), Planeta, Rokyčák (76. Pištek), Šmahajčík.

BELÁ: Tichák – Skaličan, Mintách, Krška, Žingora, Macho, Laščiak, Mihalčatin, Franek (61. Vrábel), Král, Špirka.

Domáca Turzovka mohla v prípade víťazstva spečatiť postup a výkonom od začiatku zápasu nenechala nič na náhodu.