V regionálnom derby výhra Tepličky v Rajci. Stráňavy a Rosina na ihriskách súperov prehrali

Niektorým mužstvám z regiónu sa darilo, iným nie.

21. jún 2021 o 8:41 Matej Martinčo, Radoslav Blažek

Uplynulý víkend to na dedinských futbalových trávnikoch opäť žilo. V III. a IV. lige boli na programe dohrávky dvanásteho kola. Najlepší výsledok mužstiev z regiónu zaznamenala Bánová, ktorá v domácom prostredí zdolala Liptovskú Štiavnicu 4:0 a poskočila na šieste miesto tabuľky.

O súťaž nižšie zástupcovia žilinského regiónu prehrali na ihriskách súperov - Stráňavy 2:1 v Kysuckom Novom Meste a Rosina 3:1 v Bobrove. V súboji dvoch regionálnych súperov zvíťazila Teplička nad Váhom v Rajci 3:1. A keďže prehrala aj Závažná Poruba (so Staškovom 0:1), o vypadávajúcom sa rozhodne v poslednom kole. Rajec cestuje do Stráňav a Závažná Poruba do Rosiny.

III. liga STRED

Dohrávky 12. kola

TJ Jednota Bánová – TJ Družstevník Liptovská Štiavnica 4:0 (0:0)

Góly: 59. Hundák, 70. Ďurana, 77. a 90. Bičan. Rozhodoval Šlapka.

DOMÁCI: P. Kosa – B. Ďurana, M. Kubena, A. Bechný, D. Hundák (74. P. Jasenovský), Ľ. Horecký (81. D. Kothaj), M. Hrošovský (63. M. Šoška), M. Bendík, J. Cisárik, M. Dusa, L. Sušienka (53. S. Bičan).

HOSTIA: E. Grauza – L. Lupták, S. Maslo, P. Hoferica, K. Múdry (66. A. Praženica), M. Eliaš, R. Baláž, A. Klačko, M. Matula, Š. Gajdoš (79. J. Žiaran), J. Mihálik (46. M. Chrachala).

Pred nedeľným súbojom delili od seba tieto mužstvá štyri body. Bánová bola počas celého zápasu lepšia.