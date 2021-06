O záchrancoch Súľovského hradu i dianí na futbalových trávnikoch. Vyšli MY Žilinské noviny

Noví predplatitelia získajú 20-eurový kupón do RYBY Žilina.

21. jún 2021 o 8:59

Téma z titulky: Súľovský hrad má svojich záchrancov. Hrad pred skazou zakonzervuje skupina dobrovoľníkov. Na prvej brigáde sa zídu čoskoro.

Pavel Frankl je jedným z tých, ktorí prišli s iniciatívou oživenia Národnej ulice. Tá si už vo svojej gistórii prešla mnohým. V rozhovore hovorí o tom, čo by ulicu zatraktívnilo.

V Poluvsí opravujú nedávno dokončený most. Čo sa tam deje?

Žilina je zarastená. Môže za to aj koronavírus.

Chorvát ničil autá.

Žilinská univerzita v elitnom rebríčku.

Rodová téma v umení. Nežná sila bude novou dlhodobou expozíciou.

Bioklimatický park je lákavou školou aj v lete.

Článok pokračuje pod video reklamou

SAD Žilina prichádza s novinkou - platí sa už aj platobnou kartou.

Škola šmyku preverila schopnosti vodičov SAD Žilina.

Na deň som sa vrátila do škôlky. Miesto mám už asi inde, kúsok detskej duše by som si však so sebou vzala.

Festival múzeí po prvýkrát na pôde Považského múzea.

Futbalisti MŠK Žilina odštartovali prípravu na nový súťažný ročník.

Od reprezentácie ho delil kúsok, prišli však problémy s krvou a ročná pauza. Kapitán Samuel Halúska verí v postup Kysuckého Nového Mesta do prvej ligy.

Rozhovor s bývalým hráčom MŠK Žilina a slovenským futbalovým reprezentantom Zdenom Štrbom pri príležitosti jeho nedávnych 45. narodenín.

Sumár výsledkov regionálnych a oblastných futbalových súťaží.