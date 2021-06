Futbalisti začali s prípravou. Pavol Staňo: Chceme hrať zaujímavý behavý futbal

Prípravné zápasy pred ročníkom 2021/2022 klopú na dvere.

17. jún 2021 o 16:55 Matej Martinčo

ŽILINA. Dnešným tréningom v Budatíne odštartovali futbalisti MŠK Žilina prípravu na sezónu 2021/2022. Trénerovi Pavlovi Staňovi sa pre reprezentačné povinnosti nehlásilo viacero hráčov.

Prvý prípravný duel odohrajú žltozelení už v sobotu doma proti Podbrezovej. Následne odcestujú šošoni na sústredenie do slovinskej Kranjskej Gory. Tam si zmerajú sily s tromi zvučnými súpermi. Žltozelených postupne preveria Lokomotiv Moskva, NK Ľubľana a HNK Rijeka. 8. júla následne Žilinčania vstúpia úvodným zápasom 1. kvalifikačného kola do bojov o miestenku do novovzniknutej Európskej konferenčnej ligy.

Po dlhej sezóne ubehol takmer trojtýždňový oddych ako voda. Tréner šošonov Pavol Staňo priznal, že si od futbalu oddýchol. "Posledné dva týždne som nič neriešil. Venoval som sa rodine a domácim povinnostiam. V klube sa už tešíme na nové výzvy, na ktoré sa treba dobre pripraviť," povedal počas stretnutia s médiami.

Rodák z Čierneho zároveň prezradil, s čím bude v novej sezóne spokojný. "To, čo sme deklarovali je, že chceme hrať zaujímavý behavý futbal. Touto cestou by sme sa chceli vydať. Aby na naše zápasy chodili ľudia a boli sme zaujímaví pre diváka. Keď sa nám popritom bude dariť, pevne verím, že výsledky našej práce sa dostavia. Potvrdiť úroveň, ktorou sme sa prezentovali, je vždy ťažšie. Treba dokazovať, že na vrchné priečky patríme," doplnil.

Program MŠK Žilina v príprave (zdroj: TASR) 19. júna - MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová (10:30) 23.6. Lokomotiv Moskva (Rusko) - MŠK Žilina (17:30) 26.6. NK Bravo Ľubľana (Slovinsko) - MŠK Žilina (čas upresnia) 30.6. HNK Rijeka (Chorvátsko)- MŠK Žilina (čas upresnia) 8.7. MŠK Žilina - FC Dila Gori (úvodný zápas 1. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy UEFA) 15.7. FC Dila Gori - MŠK Žilina (odvetný zápas 1. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy UEFA) 22.7. (prípadný 1. zápas 2. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy UEFA) 24., resp. 25.7. štart Fortuna ligy 2021/2022: MŠK Žilina - ŠKF Sereď 29.7. (prípadný odvetný zápas 2. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy UEFA)