Kafiléria nie je pre padavky. Boli sme pri likvidácii diviakov nakazených africkým morom

Kafiléria v Mojšovej Lúčke pri Žiline je jediným zariadením na Slovensku.

18. jún 2021 o 19:44 Branislav Koscelník

ŽILINA. Je jediná na Slovensku, no pre väčšinu ľudí zahalená tajomstvom. Čo robia v kafilérii v Mojšovej Lúčke s uhynutými zvieratami? Pýtajú sa mnohí, keď míňajú priemyselný areál na ceste smerom do Žiliny.

Vedel som, že telá hospodárskych zvierat tu nespaľujú. Je to už bradatý mýtus. Väčšina ľudí totiž nemá dosť informácií o tom, ako to funguje v zariadení oficiálne nazvanom Veterinárna asanačná spoločnosť.

Je jednoduchšie si predstaviť, že tu v ohni skončia tony mŕtvych kráv, či ošípaných a zvyškov z bitúnkov, ako to, že je to moderný biotechnologický podnik, z ktorého vychádzajú kamióny naložené mäsokostnou múčkou na ďalšie spracovanie do granúl pre mäsožravce a takisto cisterny s tukom, ktorý v rafinérii pridávajú ako aditívum do pohonných hmôt alebo slúži ako kŕmny komponent pre hospodárske zvieratá.

Skúšate si to predstaviť? Na začiatku procesu tony tiel živočíchov a ich častí a na konci niečo chutné pre domácich miláčikov, či dokonca ekologická prísada, ktorá poháňa motory.

Dorazia nakazené diviaky

Ani mne to nešlo do hlavy a tak som sa prihlásil do služby. Chcem vidieť ten zázrak spracovania zvyškov z bitúnkov, ale aj mäsových a mliečnych výrobkov po záruke z obchodných reťazcov a kadáverov, teda mŕtvych kráv, oviec, či ošípaných.

„Príďte zajtra. Budeme likvidovať diviaky, ktoré sú nakazené africkým morom ošípaných,“ pozvala ma nazrieť za brány podniku jeho majiteľa Alexandra Krajčíová Orčíková.

Tak toto dom nečakal. Vyskúšať si prácu v kafilérii v deň, keď sú aj zamestnanci tohto podniku v pohotovosti.

„Príďte o pol ôsmej. Ráno o deviatej dovezú v špeciálnom vozidle diviaky. Pred tým ešte dostanete poučenie o bezpečnosti práce, ochranný odev a pomôcky,“ podotkla šéfka podniku, ktorá sa vlani stala Podnikateľkou roka.

Do skafandra

Areál asanačného podniku ako tak poznám. Niekoľkokrát som tu už bol pre informácie. Vždy však iba vo vyblýskaných a navoňaných administratívnych priestoroch.

Vedel som, že spracovateľská linka bude úplne iný svet. Výrobno-technický manažér Vladimír Laluha ma vystrašil ešte pred tým, než mi dôkladne vysvetlil, ako to vo výrobe chodí.

„Dostanete pracovný odev, montérky, tričko, topánky a keďže ideme likvidovať diviaky s africkým morom, navlečiete na seba aj jednorazový oblek, rukavice, chrániče na topánky a dáte si respirátor. Na konci sa pôjdete osprchovať,“ vyhlásil a mne prestalo byť všetko jedno.

Africký mor ošípaných je vysoko nákazlivá a neliečiteľná choroba ošípaných a diviakov. Hoci nie je prenosná na ľudí, človek ju rozširuje a môže zapríčiniť nakazenie domácich chovov. Teraz už začínam chápať tie opatrenia.

“ Keby sme nezneškodnili materiál a zostal by niekde na kope, pustia sa do toho potkany a šíria ochorenia. My sme ako supy, len pracujeme v bielych budovách. „ Vedúci zmeny Pavol Buchta

Mor sa šíri už aj na juhu

Keď sa do kafilérie blíži vozidlo s dvadsiatimi dvoma diviakmi, u ktorých preukázali výskyt moru, všetko ostatné ide u spracovateľa živočíšnych produktov bokom.

Nákladné autá naložené s bežným živočíšnym odpadom dávajú prednosť citlivému nákladu z rizikovej oblasti. V tom čase je už v kafilérii aj zástupca Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy. Celý proces musí mať pod kontrolou.

„Regionálna veterinárna doktorka kontroluje motorové vozidlo, ktoré doviezlo zvieratá napadnuté morom ošípaných, dohliada na to, či je toto vozidlo zaevidované na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, kontroluje trasu, po ktorej sa pohybuje v areáli a či prejde cez dezinfekčný brod, či sú jednotlivé diviaky zabalené v prepravných vakoch, či je hala správne vydezinfikovaná a kontroluje, či sedí počet kusov a hmotnosť s tým, ako dostali informáciu o prevoze od regionálnych veterinárov z miesta výskytu ochorenia,“ vymenoval Vladimír Laluha procesy, na ktoré dohliadajú štátni veterinári.

Vie to už celkom dobre, pretože diviaky i ošípané nakazené morom do Mojšovej Lúčky zvážajú z celého Slovenska aj trikrát do týždňa. A úradníkom nesmie ujsť ani jeden kus bez toho, aby ho skontrolovali.

Dozvedám sa, že v nákladnom aute čaká asi 600 kilogramov „materiálu“, ako tu volajú telá zvierat. Pochádzajú z okresov Rimavská Sobota, Revúca a Zvolen, kde sa aktuálne posunulo ohnisko šírenia afrického moru z východu Slovenska.

Len pre silné žalúdky

V pohotovosti je aj pracovník, ktorý urobí dezinfekciu nákladného auta i priestorov prijímacej haly.

Prv, než autu povolia vysypať diviaky, musí byť celá príjmová hala vydezinfikovaná. Steny, stroje, technológie. Všetko. A to isté sa opakuje aj po spracovaní infikovaného materiálu.

„Dezinfikujeme chloramínom, keď je nákaza, tak desaťpercentným. Po ňom nič neprežije. Inak sa bežné dezinfekčné prípravky striedajú každé dva týždne a používame ich na dezinfekciu z preventívnych dôvodov,“ zasvecuje ma ešte na čerstvom vzduchu do svojej práce dezinfikátor Jaroslav Kupáň, ktorý čaká kým vozidlo prejde cez dezinfekčný brod a cez rampu sa dopraví do prijímacej haly jednej z dvoch spracovateľských liniek.

Vtedy si oblečiem ochranný odev a vstúpim do haly, kde náklad vyklopia. Keď sa za mnou zatvorí elektrická brána a na zápach je aj respirátor krátky, začnem mať pochybnosti, či to v tom teple a smrade vydržím. Verte, že mnohých by položil už aj pohľad na telá zvierat.

Najskôr sterilizácia, potom sušenie

Uhynuté zvieratá smerujú po vyložení do drvičky, kde sa rozdrvia na asi päťcentimetrové kúsky.

„Tým sa vytvorí mäsokostná kaša, ktorá putuje do sterilizátorov, ktoré v našom žargóne nazývame predvaráky. Tam dôjde pri tlaku tri bary a teplote 133 stupňov k sterilizácii materiálu. Do jedného sterilizátora sa zmestí asi osem ton materiálu, teda vedľajších živočíšnych produktov. Pri sterilizačnom procese dôjde aj k likvidácii prípadných choroboplodných zárodkov, ak by sa tam nachádzali,“ ukazuje mi Vladimír Laluha, čo sa deje na začiatku procesu spracovania v prevádzke, ktorá ide nonstop 24 hodín denne, šesť dní v týždni.

Všetky zápachy, ktoré vznikajú pri spracovaní sa odsávajú a spaľujú. Po sterilizácii sa z materiálu odparí voda, vysuší sa v sušiarni, vylisuje a ešte donedávna toxický materiál sa už začína podobať na finálne výrobky.

„Sušiareň je obrovský stroj, v ktorom sa nachádza rotor vyhrievaný parou a ten suší túto homogénnu hmotu pri teplote 120 až 140 stupňov. Materiál ďalej putuje do lisov. Je to podobné ako lis na mak. Aj my oddeľujeme pevnú časť a olej. Tuk ďalej prechádza filtračným procesom, kým dostaneme čistý tuk, ktorý môžeme expedovať odberateľovi. Múčka sa preosieva,“ trpezlivo vysvetľuje Vladimír Laluha a berie ma do velína.

Sme supy

V nej celý priebeh výroby sleduje za tromi monitormi počítača šéf zmeny Pavol Buchta, ktorý s kafilériou spojil takmer 25 rokov svojho života. Pýtam sa ho, či mu neprekážajú zápachy. „Aké? Cítite tu niečo?,“ žartuje.

O svoje práci zrejme veľa premýšľal, pretože bez zaváhania ju označí ako poslanie.

„Keď si chce človek sadnúť k nedeľnému obedu a dať si mäsko, chápe, že je zo zvieraťa, ktoré sa niekde narodilo, vyrástlo a spracovalo. Do obchodu si príde hocikto vypýtať dvadsať deka šunky, pol kila párkov. Aj my sme súčasťou spracovania potravín. Je to naše poslanie. Keby sme nezneškodnili materiál a zostal by niekde na kope, pustia sa do toho potkany a šíria ochorenia. My sme ako supy, len pracujeme v bielych budovách,“ pridáva vydarené prirovnanie.

Podobne reaguje aj šéfka Alexandra Krajčíová Orčíková.

„Toto je práca, ktorá je nevyhnutná pre zachovanie epidemiologickej situácie, ale sme nevyhnutí aj pre potravinársky priemysel. Bitúnky by nemohli existovať, keby sme nespracovali zvyšky ako krv, črevá, kosti, perie a ostatné časti zvierat, ktoré nie sú vhodné na konzumáciu. Prácu beriem ako nenahraditeľnú,“ vysvetľuje Alexandra a poukazuje na to, že aj v tomto odvetví priemyslu platia tvrdé trhové podmienky a aj oni sa môžu presadiť jedine kvalitou.

Odberatelia sú nároční, či ide o výrobcov krmív, alebo spracovateľov ropy. Väčšina sú spoza hraníc Slovenska.

„Hoci sme jediné kafilerické zariadenie, aj my bojujeme o surovinu, ktorej je na Slovensku málo a aj z toho istá časť odchádza na spracovanie za hranice,“ podotkla.

Chuť na mäso

V Mojšovej Lúčke majú dve výrobné linky. Do jednej zvážajú telá uhynutých zvierat a to je tá riziková výroba. V druhej likvidujú zvyšky z bitúnkov a potravinových reťazcov. Z obidvoch liniek vychádzajú rovnaké produkty: múčka a tuk. Len ich použitie je rôzne. Z uhynutých zvierat smeruje tuk na výrobu bionafty a múčka je energetické médium, ktoré likvidujú v Cementárni v Ladcoch.

Z nerizikových vedľajších živočíšnych produkty ako je odpad z bitúnkov a obchodov sa tuk používa na tukovanie kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá a múčka je hlavný komponent pre granuly pre mäsožravcov.

Celý proces spracovania trvá desať až dvanásť hodín. Denne v kafilérii spracujú aj 120 až 180 ton materiálu. Skúšam aspoň vyčistiť osievačku, teda zariadenie, kde sa preosieva hrubá múka spod lisov. Aby sa sitá neupchali, treba ich vyškrabať a vyfúkať aj šesťkrát za zmenu. Inak, väčšina procesov je zautomatizovaných.

Pravdupovediac, dlho sa snažím tento zážitok spracovať. Pochopil som, že kafilérie sú výsledkom našej chuti konzumovať mäso. My si odkrojíme tie najlepšie kúsky mäsa a ostatné nás nezaujíma. Neriešime, koľko biologického odpadu pri tom vznikne a kde sa podeje.

Ale našťastie existuje metóda, ktorá zvyšky zvierat i mäsa dokáže spracovať veľmi elegantne a bez vedľajších produktov. Áno, zápach z prevádzky je nepríjemný. Vzniká ako dôsledok suroviny, ktorú sem nedovezú čerstvú, pretože nie každý producent má chladenie. A kafiléria musí spracovať všetko. Nemôže si vyberať len čerstvý materiál, ktorý by nezapáchal. Preto je ho cítiť najmä v lete.

Premýšľam nad slovami, ktorými ma z asanačného podniku vyprevádzali. Bude trvať ešte dlhé roky, kým ľudia pochopia, že kafiléria nie je spaľovňa.