Do Žiliny sa vracajú Jazzové dni. Sľubujú atraktívne koncerty

Jazzové dni 2021 prinesú opäť veľa kvalitného jazzu.

17. jún 2021 o 10:17

Do Žiliny sa po nútenej pandemickej prestávke vracia medzinárodný festival Jazzové dni 2021, ktorý bude v Mestskom divadle Žilina hostiť špičkových interpretov slovenského a svetového jazzu.

V utorok 22. júna vystúpi v Mestskom divadle Robert Ragan Jr. Trio. Kontrabasista Róbert Ragan jr. sa popri hre na kontrabas venuje aj vlastnej autorskej tvorbe. V roku 2018 vydal debutový album Turns, koncipovaný do modernej jazzovej polohy, ktorého skladby predstaví aj na koncerte v Žiline. Raganovými sidemanmi sú jeho dlhoroční banskobystrickí kolegovia. Na bicích nástrojoch je to Peter Solárik a na klavíri Klaudius Kováč. Táto zostava na koncerte predstaví okrem pôvodných autorských kompozícií aj moderné aranžmány jazzových štandardov. Utorkový koncert zavŕši mladé talentované slovenské duo Kristin Lash & Jakob Grey, ktorí priniesli na slovenskú hudobnú scénu moderný pop-soul. Kristína Mihaľová a Jakub Šedivý zbierajú jedno ocenenie za druhým. V roku 2017 získali cenu Objav roka na súťaži Nové tváre slovenského jazzu, vyhrali súťaž mladých talentov na Bratislavských Jazzových Dňoch a Jazz Start Up 2019. Napriek mladému veku majú za sebou koncertné skúsenosti predskokanov takých jazzových stálic, akými sú Stanley Clarke, Candy Dulfer či Dianne Reeves i vystupovanie na prestížnom jazzovom festivale Jazz a cours et a jardins 2019 v Lyone. Na koncerte zahrajú skladby zo svojho debutového albumu Sleepin‘ With The Lights On.

V stredu 23. júna priaznivcov jazzu čaká legendárny slovenský jazzový spevák Peter Lipa v úplne novom programe v spojení s AMC TRIOm. Petra Lipu predstavovať netreba. Jeho hudba vychádza zo spojenia jazzu, moderného jazzu, swingu a blues. Svoje publikum oslovuje osobitým vokálnym prejavom s dôrazom na text. AMC Trio je zoskupenie troch hudobníkov medzinárodného formátu, ktorým sa podarilo vyvinúť vlastný, rozpoznateľný a výnimočný hudobný štýl. Tvoria ho klavirista Peter Adamkovič, kontrabasista Martin Marinčák a bubeník Stanislav Cvanciger. AMC Trio koncertuje po celom svete s najväčšími hviezdami svetového jazzu ako Randy Brecker, Eric Marienthal, Bill Evans, Regina Carter a s mnohými ďalšími. V tomto programe odznejú najväčšie hity Petra Lipu spolu s piesňami AMC Tria, ktoré toto zoskupenie pripravuje aj na spoločné CD. Záver festivalu bude patriť oceňovanému česko-slovenskému kvartetu Lukáš Oravec Quartet so špeciálnym hosťom, americkým pianistom Dannym Grissettom. Klavirista a skladateľ Danny Grissett je jeden z najznámejších hudobníkov New Yorku a medzinárodnej scény. Bol spoluhráčom tých najväčších newyorských hviezd ako Freddie Hubbard, Vincent Herring, Marcus Strickland, Steve Nelson, Roy Hargrove, Willie Jones III, Lousi Hayes, Jeremy Pels, Jummy Green, s ktorými nahral množstvo albumov. Formácia Lukáš Oravec Quartet vznikla v roku 2012 a odohrala rozsiahlu šnúru klubových a festivalových vystúpení po celej Európe. Quartet získal najvyššiu cenu súťaže Young Faces of Slovak Jazz a zároveň aj cenu za interpretačný výkon lídra quartetu. Vydal tri oceňované albumy. Tretí album Ali získal nomináciu na Radio Head Award 2017 a vyhral cenu ESPRIT 2016 za najlepší jazzový album roka. Lukáš Oravec vydal aj album svojho big bandu Light Of Blue, s ktorým aktuálne prevzal Radio Heads Award za najlepší album roka 2020.

Jazzové dni 2021 prinesú do Žiliny opäť veľa kvalitného jazzu a jedinečný zážitok z hudby hranej naživo, a to je vzácne po niekoľkých mesiacoch absencie živého hrania. Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladni Mestského divadla v Žiline alebo online priamo tu: https://www.ticketportal.sk/event/Jazzove-dni-v-Ziline-2021